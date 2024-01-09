Hadise, sağ gösterip sol vurdu! Amerika’da aşkını haykırdı: “İspanyol sevgilim var”

Sansasyonel aşk hayatıyla çok konuşulan güzel popçu Hadise, Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almamıştı. Birçok çapkınla adı yazılıp çizilen güzel popçu, bir türlü mutluluğu yakalayamamıştı.

Son dönemde kendini işine veren ve hem dansları hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise yine yaptı yapacağını...