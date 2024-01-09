Hadise, sağ gösterip sol vurdu! Amerika’da aşkını haykırdı: “İspanyol sevgilim var”

Sansasyonel aşk hayatıyla çok konuşulan güzel popçu Hadise, Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almamıştı. Birçok çapkınla adı yazılıp çizilen güzel popçu, bir türlü mutluluğu yakalayamamıştı.
Sansasyonel aşk hayatıyla çok konuşulan güzel popçu Hadise, Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almamıştı. Birçok çapkınla adı yazılıp çizilen güzel popçu, bir türlü mutluluğu yakalayamamıştı.
Son dönemde kendini işine veren ve hem dansları hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise yine yaptı yapacağını...
Aynı akşam Murat Boz'la olan samimi halleriyle sosyal medyada çok konuşulan güzel popçu, ardından "İspanyol sevgilim var" dedi. Ancak Hadise yaptığı açıklamanın ardından önce yalan sonra gerçek deyince kafalar iyice karıştı.