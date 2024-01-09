PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Hadise, sağ gösterip sol vurdu! Amerika’da aşkını haykırdı: “İspanyol sevgilim var”

Şarkıcı Hadise, sağ gösterip sol vurdu. Güzel popçu, Amerika’da aşkını haykırdı. New York’ta seyirci ile sohbet eden Hadise, “İspanyol sevgilim var” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:07
Hadise, sağ gösterip sol vurdu! Amerika’da aşkını haykırdı: “İspanyol sevgilim var”

Sansasyonel aşk hayatıyla çok konuşulan güzel popçu Hadise, Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almamıştı. Birçok çapkınla adı yazılıp çizilen güzel popçu, bir türlü mutluluğu yakalayamamıştı.

Son dönemde kendini işine veren ve hem dansları hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise yine yaptı yapacağını...

SAHNEDE AÇIKLADI!
Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile New York'ta sahne alan Hadise, sahnede yaptığı İspanyol sevgili açıklamasıyla bir anda gündeme bomba gibi düştü.

Aynı akşam Murat Boz'la olan samimi halleriyle sosyal medyada çok konuşulan güzel popçu, ardından "İspanyol sevgilim var" dedi. Ancak Hadise yaptığı açıklamanın ardından önce yalan sonra gerçek deyince kafalar iyice karıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum fethin sultanlarını ziyaret etti! İmamoğlu’nun aksine farkını ortaya koydu
Emekliye seyyanen değil oransal zam: Refah payı ne kadar bekleniyor? Zammın yüzde 44-45 olması bekleniyor
Son dakika: Fatih Camii İmamı Galip Usta bıçaklı saldırıya uğradı! Peş peşe açıklamalar... Saldırganın ilk vukuatı değil
SON DAKİKA