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Fiziği ile poz verdi, sosyal medyayı salladı! Şevval Şahin'in tatil pozları olay oldu

Şevval Şahin, yeni yıla Brezilya'da girdi. Daha fazla soğuk günlere dayanamayan Şahin, kendini sıcak kumlara, güneşe ve denizin kollarına teslim etti. Ünlü mankenin hem fiziğine hem de tatil pozlarına birçok beğeni ve yorum geldi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ocak tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Fiziği ile poz verdi, sosyal medyayı salladı! Şevval Şahin’in tatil pozları olay oldu

Mıss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, yeni yıla Brezilya'da girdi. Daha fazla soğuk günlere dayanamayan Şahin, kendini sıcak kumlara, güneşe ve denizin kollarına teslim etti. Ünlü mankenin hem fiziğine hem de tatil pozlarına birçok beğeni ve yorum geldi. Güzel modele, "Fazla güzel bu kadın", "Günümü güzelleştirdin", "Keşke böyle bir fiziğim olsaydı", "Muhteşemsin sen" ve "Taş Bebek" gibi yorumlar geldi.


SİYAHLAR İÇİNDE!
Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde tek başına geldiği AVM'de mağazaları gezen güzel oyuncu, alışveriş yaptı. Bu sırada yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen başarılı oyuncu, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

'EKRANLARI ÖZLEDİM'
Ekranların sevilen yüzlerinden Bade İşçil, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, "Senaryo okuyorum. Yeni projeler olacak. Ancak şu an net olmadığı için bir şey söylemek istemiyorum. Ekranlarda olmayı çok özledim" dedi.


MONTUNDAN VAZGEÇMİYOR!
Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda, önceki akşam Bebek Waffle'da tatlı keyfi yaparken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını her zaman olduğu gibi yanıtsız bırakan ünlü şarkıcının üzerinde yine o meşhur kahverengi montu vardı. Görüntülenmekten rahatsız olan Ural ise yüzünü gizlemeye çalıştı. Sahil boyunca yürüyüş yapan çift, daha sonra evlerinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



DOMİNİK ÇIKARMASI!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Survivor'ın başlamasının ardından soluğu Dominik'te aldı. Subaşı, sosyal medya hesabından teknede ve sahilde çekilmiş olan bikinili pozlarını Instagram hesabında paylaştı. Subaşı'nın sağlıklı ve fit vücudu gözleri üzerine çekti.


KARLAR KRALİÇESİ
Güzel model Heidi Lushtaku, 2021 yılında Merih Demiral ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2022 yılında oğulları Kais Ömer'i kucaklarına almıştı. İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan çift, soluğu kar tatilinde aldı. Lushtaku'nun belirginleşen karnı da gözlerden kaçmadı. Ünlü modelin tatilde eğlenirken paylaştığı karelere binlerce beğeni yağdı. Lushtaku, bu anları "2024'ün ilk günleri" notuyla paylaştı.


KAHVE MOLASI
İlkay Gündoğan ve İtalyan model eşi Sara Arfaoui'nin bebekleri geçtiğimiz yıl dünyaya gelmişti. Barcelona'da bir kafede kahve eşliğinde kruvasan yerken fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü modele, binlerce beğeni ve yorum yağdı.


SAVAŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR!
"Ben Bu Cihana Sığmazım"ın yeni bölüm konusu şöyle; Berfin'in ölümüyle işler karışır. Leyla kocasından habersiz yaptıklarının bedelini ödemek için Cancal Ağa'nın karşısına çıkar. Ancak Cancal Ağa'ya göre tetiği çeken kim olursa olsun tek bir suçlu vardır; Cezayir Türk. Gerçek ise bambaşkadır. Berfin'in katili Leyla değildir. Cezayir gerçeğin peşine düşer. Ve tüm ipuçları tek bir ismi işaret eder. Vedat...

Diğer tarafta ise Gardaşov onun mallarını çalarak düşmanlık edenleri yakalamaya kararlıdır. Peşlerine düşer. Cezayir ve adamlarının da yardımıyla kimin yaptığını bulur. Ve cezasını keser. Asıl beklenmedik gelişme ise Erman'ın hayatta olmasıdır. Cezayir bu sırrı öğrenip yarım kalan işini mi bitirecek? Yoksa Erman herkes onu öldü bilirken intikamını mı alacak? Kesin olan tek bir şey var. Savaş asıl şimdi başlıyor.



50 BİN EURO'LUK HEDİYE!
Asiye Palu, Avrupa turnesine ara vererek yeni single çalışması için İstanbul'a geldi. Yılbaşı sahnesini Almanya'da yaptıktan sonra soluğu Bağdat Caddesi'ndeki bir mekanda alan Palu, sahnede doğum gününü kutladı. Palu'ya yakın arkadaşı iş insanı Hasan Fırat 50 bin Euro değerinde özel yapım pırlanta gerdanlık hediye etti.


AĞLATACAK
Survıvor Türkiye'nin başarılı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni şarkısı "Ağla", 12 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak. Acun Ilıcalı ile yaptığı telefon görüşmesinden bir kesit de içeren şarkısı "Dominik" ile adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, yeni şarkısı "Ağla" ile diskografisine duygusal bir parça daha ekliyor.

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