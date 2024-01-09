Fiziği ile poz verdi, sosyal medyayı salladı! Şevval Şahin’in tatil pozları olay oldu

Mıss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, yeni yıla Brezilya'da girdi. Daha fazla soğuk günlere dayanamayan Şahin, kendini sıcak kumlara, güneşe ve denizin kollarına teslim etti. Ünlü mankenin hem fiziğine hem de tatil pozlarına birçok beğeni ve yorum geldi. Güzel modele, "Fazla güzel bu kadın", "Günümü güzelleştirdin", "Keşke böyle bir fiziğim olsaydı", "Muhteşemsin sen" ve "Taş Bebek" gibi yorumlar geldi.
SİYAHLAR İÇİNDE!
Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde tek başına geldiği AVM'de mağazaları gezen güzel oyuncu, alışveriş yaptı. Bu sırada yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen başarılı oyuncu, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.
'EKRANLARI ÖZLEDİM'
Ekranların sevilen yüzlerinden Bade İşçil, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, "Senaryo okuyorum. Yeni projeler olacak. Ancak şu an net olmadığı için bir şey söylemek istemiyorum. Ekranlarda olmayı çok özledim" dedi.