Fiziği ile poz verdi, sosyal medyayı salladı! Şevval Şahin’in tatil pozları olay oldu

MONTUNDAN VAZGEÇMİYOR! Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda, önceki akşam Bebek Waffle'da tatlı keyfi yaparken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını her zaman olduğu gibi yanıtsız bırakan ünlü şarkıcının üzerinde yine o meşhur kahverengi montu vardı. Görüntülenmekten rahatsız olan Ural ise yüzünü gizlemeye çalıştı. Sahil boyunca yürüyüş yapan çift, daha sonra evlerinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



SAVAŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR!

"Ben Bu Cihana Sığmazım"ın yeni bölüm konusu şöyle; Berfin'in ölümüyle işler karışır. Leyla kocasından habersiz yaptıklarının bedelini ödemek için Cancal Ağa'nın karşısına çıkar. Ancak Cancal Ağa'ya göre tetiği çeken kim olursa olsun tek bir suçlu vardır; Cezayir Türk. Gerçek ise bambaşkadır. Berfin'in katili Leyla değildir. Cezayir gerçeğin peşine düşer. Ve tüm ipuçları tek bir ismi işaret eder. Vedat...



Diğer tarafta ise Gardaşov onun mallarını çalarak düşmanlık edenleri yakalamaya kararlıdır. Peşlerine düşer. Cezayir ve adamlarının da yardımıyla kimin yaptığını bulur. Ve cezasını keser. Asıl beklenmedik gelişme ise Erman'ın hayatta olmasıdır. Cezayir bu sırrı öğrenip yarım kalan işini mi bitirecek? Yoksa Erman herkes onu öldü bilirken intikamını mı alacak? Kesin olan tek bir şey var. Savaş asıl şimdi başlıyor.