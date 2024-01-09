Büyük değişim! Ünlü fenomen Danla Bilic yaptırdığı estetikleri sıraladı

Youtube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic , kısa bir süre önce rap şarkıcısı Emirhan Çakal ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü fenomen, şimdi de estetikleri hakkında sorulan soruya verdiği cevapla gündem oldu.

"Öncelikle kilo aldığım dönem o psikolojiyle sınırsız koydurduğum tüm dolgularımı erittirip burnumu yaptırdım. Burnumu yaparken doktorum orantı için çeneme de yağ koydu. Arkasından gözlerimi birkaç milim kadar yukarı çektirdim. Son üç senedir de sadece maseter&alin botoksu ve senede bir mutlaka dudak dolgusu yaptırıyorum. Göğüslerimi de yaptırdım."