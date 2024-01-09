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Büyük değişim! Ünlü fenomen Danla Bilic yaptırdığı estetikleri sıraladı

Yüzündeki değişimle sık sık konuşulan fenomen Danla Bilic, baskılara dayanamayıp yaptırdığı operasyonları sıraladı. Bilic, burnundan çenesine, dudaklarından göğüslerine kadar birçok yerine estetik yaptırdığını söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:05
Büyük değişim! Ünlü fenomen Danla Bilic yaptırdığı estetikleri sıraladı

Youtube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, kısa bir süre önce rap şarkıcısı Emirhan Çakal ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü fenomen, şimdi de estetikleri hakkında sorulan soruya verdiği cevapla gündem oldu.



Bilic'e sosyal medya hesabından bir takipçisi yaptırdığı estetikleri sordu. Estetik yaptırdığını başından beri yalanlamayan fenomen, yaptırdığı estetikleri tek tek sıraladı. Bilic, geçirdiği operasyonları şu sözlerle anlattı:

"Öncelikle kilo aldığım dönem o psikolojiyle sınırsız koydurduğum tüm dolgularımı erittirip burnumu yaptırdım. Burnumu yaparken doktorum orantı için çeneme de yağ koydu. Arkasından gözlerimi birkaç milim kadar yukarı çektirdim. Son üç senedir de sadece maseter&alin botoksu ve senede bir mutlaka dudak dolgusu yaptırıyorum. Göğüslerimi de yaptırdım."

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