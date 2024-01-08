Elinin tersiyle itti: Son dönemde sesiyle ön plana çıkan Serenay Sarıkaya’ya ünlü bir yapımcı albüm teklifinde bulundu!

Türkiye'nin en önemli oyuncularından olan Serenay Sarıkaya, son oynadığı projesi ile adından sıkça söz ettirmişti. Her işi başarıyla gerçekleştiren Sarıkaya, dizilerde gösterdiği performansın yanı sıra sesinin güzelliğiyle de dikkat çekmişti.

En son Mert Demir ile, "Ateşe düştüm" şarkısında alt düet yapan güzel oyuncuya, popüler bir yapımcı ile besteciden albüm yapalım teklifi gelmiş... Fakat Serenay Sarıkaya, bu teklifi şimdilik askıya almış. Kariyerine oyunculuk üzerine kurmak istediğini söylemiş...