Devrim Özkan ve Torreira ilişkinin bitme sebebi ortaya çıktı!

Tabii Devrim Özkan, yarışmada Meryem Uzerli'yi seçmişti. Fakat ayrılığın nedeni Murat Boz değil! Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın bazı konularda fikir ayrılığı yaşamasıymış. Bu fikir ayrılığı kısa bir tartışmaya dönüşmüş ve ikili ayrılık kararı almış...





KIŞ TURİZMİ CEP YAKIYOR!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kayak merkezlerindeki rezervasyonlar şimdiden dolmaya başladı ama fiyatlar cep yakıyor. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği dağ otellerinde Türk turistler ise tatil yapmak için aylar öncesinden rezervasyon yapıyor. Özellikle Ocak ve Şubat aylarının yoğun olduğu dağ otellerinde en düşük fiyat ise tek gecelik 20 bin TL olurken, en yüksek fiyat ise 150 bin TL'ye kadar çıkıyor.

YAZ FİYATLARINI GEÇTİ!

Başta Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartepe ve Kartalkaya olmak üzere tüm turizm merkezlerinde iki gece konaklamanın bedeli 55 bin 800 TL ile 63 bin 372 TL olurken, içinde sadece kahvaltı oluyor. Tüm gün yediğiniz içtiğiniz ekstra olarak yazılıyor. Yani anlayacağınız yazın konuşulan lahmacun-ayran fiyatları derken kışında kayak severler günü birlik tatilleri konuşulacağa benziyor.





YENİ FENOMEN!

Birçok yemek şefinin aksine bu işi şova dökenler zamanla kaybolurken yıllarını bu mesleğe veren bir isimden bahsedeceğim size... Konyalı Ferdi Usta... Yıllardır bu mesleğin tozunu yutmuş olan Ferdi Çelikbağ, çektiği yemek videolarının aksine lezzeti ile İstanbul'un en önemli restoranı olma yolunda ilerliyor. Çorba çeşitleri, Kuzu tandır, iç pilav ve kebaplarının tadına mutlaka bakın derim... TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN