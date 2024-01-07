Yıldızlar Bana Uzak’ta Kadir için hesaplaşma vakti

6 yıl sonra Kadir hapishaneden çıkmıştır. Yahya ile yaptıkları intikam planını adım adım ilerletirken Kadir'in bir amacı da Aslı'ya masum olduğunu ispatlamaktır. Aslı, sevdiği adamı tekrar karşısında gördüğünde dağılır.

Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir. Artık satranç oyunu başlamıştır... Yıldızlar Bana Uzak, bu akşam saat 20.00'de izleyicileri atv ekranlarına kitleyecek.