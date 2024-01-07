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Yıldızlar Bana Uzak'ta Kadir için hesaplaşma vakti

Furkan Andıç, Burcu Kıratlı, Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Ela Yörüklü, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv ekranlarının yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın 2. bölümünde Kadir için hesaplaşma vakti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Yıldızlar Bana Uzak’ta Kadir için hesaplaşma vakti

6 yıl sonra Kadir hapishaneden çıkmıştır. Yahya ile yaptıkları intikam planını adım adım ilerletirken Kadir'in bir amacı da Aslı'ya masum olduğunu ispatlamaktır. Aslı, sevdiği adamı tekrar karşısında gördüğünde dağılır.

Han ise her şeyin farkındadır ve bu onu daha da öfkeli bir hale getirir. Artık satranç oyunu başlamıştır... Yıldızlar Bana Uzak, bu akşam saat 20.00'de izleyicileri atv ekranlarına kitleyecek.

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