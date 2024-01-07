Sürekli hayvansever olduğunu iddia eden Hadise, hayranlarını üzdü! Kürklü fotoğrafını paylaştı

Vatandaşlar "Kürkler yüzünden her yıl binlerce hayvan katlediliyor. Hadise 'nin acaba bundan haberi var mı" diye sitemde bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları popçuyu sorumsuz davranmakla suçladı. Bazıları da Hadis e'yi hayvan düşmanı olmakla suçladı.





Ancak popçu aynı kürkü geçen de yılda giyinmişti. Yine aynı şekilde hayvan severler tarafından çok sert şekilde eleştirilmişti. Eleştirilerin ardından Hadise "Kürk sahte. Gerçek değil ama gerçek gibi duruyor" demişti. Ancak kürk gerçek çıkmıştı. Hatta ünlü bir markaya ait olan bu leopar desenli tavşan kürk geçen yıl 41 bin TL'den satılıyordu.