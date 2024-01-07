Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, "asgari ücret kazanan bir erkekle sevgili olmam" diyerek gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Görgüzel, "Şimdi paralı yapılan menfaat arkadaşlıkları var. Bu kabul edilemez bir durum" dedi.

Ünlü sunucu Çağla Şıkel de bu açıklamayı üzerine alındı ve Görgüzel hakkında suç duyurusunda bulundu. Görgüzel "Şıkel ile özel bir arkadaşlığım yok. Kızımın babası ile yakındı.