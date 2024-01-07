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İki güzel mahkemede hesaplaşacak! Çağla Şıkel, Selen Görgüzel'in o sözlerini affetmedi

Selen Görgüzel, “Parayla menfaat arkadaşlıkları oluyor” dedi. Bu sözleri üzerine alan Çağla Şıkel dava açtı. İki güzel, mahkemede hesaplaşacak. İşte haberin detayları...

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 07:09
İki güzel mahkemede hesaplaşacak! Çağla Şıkel, Selen Görgüzel’in o sözlerini affetmedi

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, "asgari ücret kazanan bir erkekle sevgili olmam" diyerek gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Görgüzel, "Şimdi paralı yapılan menfaat arkadaşlıkları var. Bu kabul edilemez bir durum" dedi.

Ünlü sunucu Çağla Şıkel de bu açıklamayı üzerine alındı ve Görgüzel hakkında suç duyurusunda bulundu. Görgüzel "Şıkel ile özel bir arkadaşlığım yok. Kızımın babası ile yakındı.

Ben evde olmadığım zaman eve geldiği için kendisiyle tanışmamıştık. Söylediklerimi üzerine alınmış bir kadın olarak üzüldüm" dedi.

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