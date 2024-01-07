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Esra Erol'dan samimi açıklamalar: ‘Tek rakibim Esra Erol’

A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu Esra Erol oldu. Programıyla reytinglerin zirvesinde yer alan Erol, çarpıcı açıklamalar yaptı: Bana göre benim rakibim yine benim. Bundan 5 ay önceki Esra değilim. Bir insanın en büyük rekabeti kendi olmalı. Bu kendinle yarışma hali dinç kılıyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Esra Erol’dan samimi açıklamalar: ‘Tek rakibim Esra Erol’

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu; Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol'du. Hafta içi her gün yayınlanan programıyla reytinglerin zirvesinde yer alan Erol, çarpıcı açıklamalar yaptı:

- Çalışmanın karşılığını alıyoruz. Biz bu programı yaparken yarın çok izleneceğiz diye yapmıyoruz. Ekrandakilerin hangi yarasına cevap oluruz, hangi toplumsal soruna dokunuruz diye bakıyoruz. Konuk olarak aldığımız kişilerin belirlenmesine kadar geçen hummalı bir çalışma var. Seyirci bizi 16.20 ile 18.45 arasında ekranda görüyor ama onun öncesinde çok büyük bir çaba var.

- Bana göre benim rakibim yine benim. Bundan 5 ay önceki Esra değilim. Bir insanın en büyük rekabeti kendi olmalı. Bu kendinle yarışma hali dinç kılıyor.
- Canlı yayın bıçak sırtı. Su fırlatıyorlar, adrenalin yüksekliğinde bir suya bir konuğa bakıyorum.


- Çocuklarım yaptığım işin farkındalar, reklam aralarında arayıp abisini şikâyet ediyor mesela Ömer. 'Hani sen Esra Erol'dun her sorunu çözerdin, abimle sorunumuzu da çöz' diyor mesela. O telefonlara bayılıyorum.


- Akşam yemeği hep beraber yenir bizde. Herkes o masada buluşup günü konuşacak.

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