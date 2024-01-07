Esra Erol’dan samimi açıklamalar: ‘Tek rakibim Esra Erol’

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu; Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol'du. Hafta içi her gün yayınlanan programıyla reytinglerin zirvesinde yer alan Erol, çarpıcı açıklamalar yaptı:



- Çalışmanın karşılığını alıyoruz. Biz bu programı yaparken yarın çok izleneceğiz diye yapmıyoruz. Ekrandakilerin hangi yarasına cevap oluruz, hangi toplumsal soruna dokunuruz diye bakıyoruz. Konuk olarak aldığımız kişilerin belirlenmesine kadar geçen hummalı bir çalışma var. Seyirci bizi 16.20 ile 18.45 arasında ekranda görüyor ama onun öncesinde çok büyük bir çaba var.