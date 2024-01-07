Aşkları bitti! Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan takipten çıktı



HAYDİ 'FİLME GEL'

Senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş'ın, yapımcılığını ise Berton Medya'nın üstlendiği "Filme Gel" isimli komedi filmi vizyona girdi. Kadrosunda Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu başta olmak üzere birçok ünlü oyuncunun yer aldığı "Filme Gel" film çekmek isteyen üç kafadarın maceralarını anlatıyor.



DENİZ HAVASI

Başarılı oyuncu Burak Özçivit'le evli olan ve bu evlilikten Karan ve Kerem adında iki çocuğu olan Fahriye Evcen, güzel havanın tadını çıkardı. Bağdat Caddesi'nde yürüyüş sonrası sahil hattı boyunca bisikleti ile gezen güzel oyuncu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.



ÖRNEK BABA

Şarkıları ile milyonların kalbinde taht kuran Berkay, önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira ile Etiler'de akşam gezmesine çıktı. Yemek yedikten sonra kızlarıyla sinema keyfi yapan örnek baba, "Bugün kızların günü. Onlar isteyecek, ben de yapacağım. Yoğun bir yılbaşı temposunu geride bıraktım. 2024 yılı herkes için iyi bir yıl olsun." diye konuştu.



FERAYE İÇİN ZOR BİR SEÇİM

Ateş'in duruşmaya gelmemesi, Yaman ve Feraye arasında gerilime sebep olur. Bora'nın ölüm haberi ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Diğer taraftan Ateş de kardeşi olduğunu yeni öğrendiği Bora ölürken hastanede ve Vural'ın yanındadır ama hala kendini bir Bakırcı olarak hissetmiyordur. Dedesi olarak gördüğü Ömer'i hapse girmekten kurtarmak için Gülsoy Holding'i yabancılara satmaya kararlıdır. Yaman bu duruma ne tepki verecek? Okan, iki ağabeyinin savaşı arasında hangi tarafı seçecek? Yaman'ın fabrikada yaptığı duygusal konuşmayla işçileri bir süre vardiya usulü yoğun çalışmaya ikna eder.



SÖMESTIRDE DE ÇOCUKLARIN ADRESİ KALYON KÜLTÜR

Kalyon Holding'in, İstanbul'un kültür sanat yaşamına armağan ettiği Kalyon Kültür; Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak yerleşkesinde, her ay yenilenen kültür sanat etkinlikleri ile şehrin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Kalyon Kültür şimdi de ocak ayı programları ile karnesini alacak miniklere eğlenceli ve öğretici saatler vaad ediyor. Kalyon Kültür'ün sömestir programı ile çocuklar; ebru, seramik ve biyomimikri atölyelerinde becerilerini geliştirebilecekler. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN