52 yaşındaki şarkıcı Göksel'in inanılmaz değişimi! "Evrime kafa attım"

2023 SARSICI GEÇTİ!
Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Ulusoy, "Toplantıdan çıktım, başka bir işim var onu halletmeye gidiyorum. Yılbaşını ailecek kutladık ve evdeydik. Gayet keyifli geçti. Biliyorsunuz 2023 babamdan dolayı sarsıcıydı. Mahkeme süreci devam ediyor. Umarım adalet yerini bulur" ifadelerini kullandı. (Aydın HAMZA)
OYUNCULUK DENEMEM!
Güzel manken Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Soydan, oyunculuk düşünmediğini söyleyerek, "Daha önce denemiştim, pek bana göre değil. Bir daha oyunculuk denemem" dedi. Daha çok reklam çekimlerine ve podyumlara ağırlık verdiğini söyleyen Soydan acelesi olduğunu söyleyerek evinin yolunu tuttu. (Aydın HAMZA)
EKRANLARI ÖZLEDİM
2015 yılında Murat Vardal ile evlendikten sonra 2017 yılında Ares ve Milan adını verdikleri ikiz çocuklarını kucağına alan Başak Sayan bir süre ekranlara ara vermişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Sayan, "İçime sinen, çocuklardan ayrı kalmama sebep olmayacak bir iş olursa ekranlara geri dönmeyi düşünürüm. Çocukların hala bana ihtiyacı var, onları görmeden yapamam" şeklinde konuştu. (Aydın HAMZA)
YOĞUN İLGİ!
Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Oynadığı dizilerin yurt dışında da yayınlanması ve geniş kitlelere ulaşmasından dolayı, ünü ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncunun yabancı hayranları, uzun süre yanından ayrılmadı. Yanına gelen hayranlarıyla uzun süre fotoğraf çekilen ve ayaküstü de olsa sohbet eden Karahan, gösterilen yoğun ilgiyi mütevazi tavırlarıyla karşıladı.
ŞIKLIK YARIŞI!
Türkiye'nin teknoloji devi Vestel, bu toprakların kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, ünlü tasarımcı Aslı Filinta ile Retro Ailesi için yeni bir seri hazırladı. Alanında bir ilk olan bu özel işbirliğini kutlamak amacıyla Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu ve Aslı Filinta ev sahipliğinde, önceki akşam Esma Sultan Yalısı'nda özel bir lansman düzenlendi. Gaye Su Akyol'un canlı performansıyla renk kattığı geceye iş, sanat, cemiyet, moda, spor, mimari ve tasarım dünyasından Şebnem Bozoklu, Bade İşçil, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Tanem Sivar, Süleyman & Ahu Orakçıoğlu, Eda Zamanpur, Aycan Yanaç, Paris Bıçakçı ve Dilara Koçak gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.