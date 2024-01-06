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52 yaşındaki şarkıcı Göksel'in inanılmaz değişimi! "Evrime kafa attım"

Ergenlik dönemindeki fotoğrafı ortaya çıkan Göksel, eski haline kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcı, inanılmaz değişimi için, “Evrime kafa attım” diyerek güldürdü. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ocak tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ocak 2024 Güncelleme 06 Ocak 2024, 07:00
52 yaşındaki şarkıcı Göksel’in inanılmaz değişimi! Evrime kafa attım

Şarkıcı Göksel, yıllar önce yayılan lise yıllık fotoğrafıyla ilgili dijital bir platformda ilk kez konuştu. Şarkıcı, "Evrime kafa attığın doğru mu?" sorusuna gülerek "Doğru" yanıtını verdi. Göksel, "Yıllıktaki fotoğrafımdan bahsediyorsunuz zannediyorum.





O fotoğrafı yayanı bir elime geçirsem! Gerçekten ergenlik çağındayken iyi görünmüyordum. En küçüklüğümde güzelmişim. Hatta 'dünya güzeli' diye çağırdıkları bir dönem vardı. Sonra birdenbire ortaokula başlayınca hakikaten felaket kötü görünmeye başladım. Kilo aldım, gözlükler takıldı" şeklinde konuştu.


ANNE ŞEFKATİ
Yasemin Allen, önceki gece arkadaşlarıyla bir mekanda partiledi. Boynundaki atkısıyla dikkat çeken Allen, "Annem ördü bunu... Ben bu işleri pek yapamam o yüzden anneme bırakıyorum. O örüyor bana ben de kullanıyorum" dedi. Çalıştığını da söyleyen Allen, "Şu an tamamen sanatıma odaklıyım. Tatil planım da mevcut değil. Tiyatro oyunum var hazırlığım devam ediyor" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)



HER DAİM POZİTİF!
Perihan Savaş, önceki gece Emirgan'daydı. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Savaş, " Güzel bir buluşma gerçekleştirdik, bütün arkadaşlarımı görme fırsatım oldu. Bugün erken ayrılıyorum yarın sabah çekimlerim var" dedi. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile bir araya gelen Savaş, sorulara "Karşımızdaki kişi bir şey anlatıyordu. Biz de onu dinliyorduk. O arada kızımız çekmiş bizi" diyerek gülümsedi. (Doğan SAVAŞ)



EĞLENCELİ KLİP!
Geçtiğimiz günlerde ''Berceste'' albümüyle sevenleriyle buluşan Bahadır Tatlıöz, ''Enayi'' şarkısı sosyal platformlarda çok sevilince muhteşem bir konseptle kliplendirdi. Tatlıöz, "Birlikte çok güzel olduk, 'Enayi'nin klibinde bu sefer misafir olan benim resmen... O kadar tatlı videolar geldi ki seçerken akla karayı da seçtik" dedi.


TAKİPTE KALIN!
Nurgül Yeşilçay, önceki gece Baltalimanı'nda görüntülendi. Soruları yanıtlayan Yeşilçay, "Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. 2024 sakin ve güzel başladı. Hepimiz için de iyi olsun ve böyle devam etsin" dedi. Sosyal medya paylaşımları hakkında da konuşan oyuncu, "Sosyal medyayı çok seviyorum. Eğlenmeyi ve orada paylaşım yapmayı çok seviyorum. Beni takip edin" diyerek gülümsedi. (Doğan SAVAŞ)



ÖNCE AVRUPA
Mert Demir 2024 yılının ilk konserlerine Almanya, İsviçre ve Hollanda'daki Avrupa turnesiyle başlayacak. Ünlü müzisyen, bu konserlerin ardından 8 Mart'ta İstanbul'da herkesin büyük bir heyecanla beklediği özel bir organizasyon gerçekleştirecek.


MORAL GECESİ!
Uzun süredir tedavi gören Tanyeli'ye, 19 yaşından beri gönülden bağlı olduğu çok sevdiği Türkan Şerbetçi 14 Ocak Pazar akşamı Maslak'ta bir moral gecesi düzenleyecek. Tanyeli'ye düzenlenen moral gecesinde yıldızlar geçidi yaşanacak. Zara'nın sahneye çıkacağı moral gecesinde Hakan Altun, Işın Karaca, Fatih Ürek, Safiye Soyman ve Yonca Evcimik gibi ünlü isimler yanı sıra sürpriz sanatçılar sahneye çıkacak.


2023 SARSICI GEÇTİ!
Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Ulusoy, "Toplantıdan çıktım, başka bir işim var onu halletmeye gidiyorum. Yılbaşını ailecek kutladık ve evdeydik. Gayet keyifli geçti. Biliyorsunuz 2023 babamdan dolayı sarsıcıydı. Mahkeme süreci devam ediyor. Umarım adalet yerini bulur" ifadelerini kullandı. (Aydın HAMZA)


OYUNCULUK DENEMEM!
Güzel manken Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Soydan, oyunculuk düşünmediğini söyleyerek, "Daha önce denemiştim, pek bana göre değil. Bir daha oyunculuk denemem" dedi. Daha çok reklam çekimlerine ve podyumlara ağırlık verdiğini söyleyen Soydan acelesi olduğunu söyleyerek evinin yolunu tuttu. (Aydın HAMZA)


EKRANLARI ÖZLEDİM
2015 yılında Murat Vardal ile evlendikten sonra 2017 yılında Ares ve Milan adını verdikleri ikiz çocuklarını kucağına alan Başak Sayan bir süre ekranlara ara vermişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Sayan, "İçime sinen, çocuklardan ayrı kalmama sebep olmayacak bir iş olursa ekranlara geri dönmeyi düşünürüm. Çocukların hala bana ihtiyacı var, onları görmeden yapamam" şeklinde konuştu. (Aydın HAMZA)


YOĞUN İLGİ!
Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Oynadığı dizilerin yurt dışında da yayınlanması ve geniş kitlelere ulaşmasından dolayı, ünü ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncunun yabancı hayranları, uzun süre yanından ayrılmadı. Yanına gelen hayranlarıyla uzun süre fotoğraf çekilen ve ayaküstü de olsa sohbet eden Karahan, gösterilen yoğun ilgiyi mütevazi tavırlarıyla karşıladı.


ŞIKLIK YARIŞI!
Türkiye'nin teknoloji devi Vestel, bu toprakların kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, ünlü tasarımcı Aslı Filinta ile Retro Ailesi için yeni bir seri hazırladı. Alanında bir ilk olan bu özel işbirliğini kutlamak amacıyla Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu ve Aslı Filinta ev sahipliğinde, önceki akşam Esma Sultan Yalısı'nda özel bir lansman düzenlendi. Gaye Su Akyol'un canlı performansıyla renk kattığı geceye iş, sanat, cemiyet, moda, spor, mimari ve tasarım dünyasından Şebnem Bozoklu, Bade İşçil, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Tanem Sivar, Süleyman & Ahu Orakçıoğlu, Eda Zamanpur, Aycan Yanaç, Paris Bıçakçı ve Dilara Koçak gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.


İMAJ DEĞİŞTİRDİ
İpek Tuzcuoğlu, rolü için saç rengini değiştirdi. 'Safir' dizisinde canlandırdığı "Gülfem" karakteri için sezonun başında saçını ilk kez sarıya boyayan sanatçı, yine rengini değiştirdi. Oynadığı karakterlere göre saç rengini cesurca değiştiren Tuzcuoğlu, rolü için bu defa saç rengini siyah yaptı.


2024 SÜRPRİZİ
Beste Açar, sözü müziği kendisine ait, 'Canım Seni Çekiyor' sonrasında Şehrazat imzalı 'Timsah Gözyaşları', hemen peşine 2024'ün ilk haftasında yepyeni bir tekli ile geniş hayran kitlesine sıfır km bir single hediye ediyor. "Kim Seviyo" adını taşıyan şarkının klibi 9 saat süren çekimler sonunda tamamlandı.

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