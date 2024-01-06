52 yaşındaki şarkıcı Göksel'in inanılmaz değişimi! "Evrime kafa attım"





HER DAİM POZİTİF!

Perihan Savaş, önceki gece Emirgan'daydı. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Savaş, " Güzel bir buluşma gerçekleştirdik, bütün arkadaşlarımı görme fırsatım oldu. Bugün erken ayrılıyorum yarın sabah çekimlerim var" dedi. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile bir araya gelen Savaş, sorulara "Karşımızdaki kişi bir şey anlatıyordu. Biz de onu dinliyorduk. O arada kızımız çekmiş bizi" diyerek gülümsedi. (Doğan SAVAŞ)





EĞLENCELİ KLİP!

Geçtiğimiz günlerde ''Berceste'' albümüyle sevenleriyle buluşan Bahadır Tatlıöz, ''Enayi'' şarkısı sosyal platformlarda çok sevilince muhteşem bir konseptle kliplendirdi. Tatlıöz, "Birlikte çok güzel olduk, 'Enayi'nin klibinde bu sefer misafir olan benim resmen... O kadar tatlı videolar geldi ki seçerken akla karayı da seçtik" dedi.



TAKİPTE KALIN!

Nurgül Yeşilçay, önceki gece Baltalimanı'nda görüntülendi. Soruları yanıtlayan Yeşilçay, "Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. 2024 sakin ve güzel başladı. Hepimiz için de iyi olsun ve böyle devam etsin" dedi. Sosyal medya paylaşımları hakkında da konuşan oyuncu, "Sosyal medyayı çok seviyorum. Eğlenmeyi ve orada paylaşım yapmayı çok seviyorum. Beni takip edin" diyerek gülümsedi. (Doğan SAVAŞ)





ÖNCE AVRUPA

Mert Demir 2024 yılının ilk konserlerine Almanya, İsviçre ve Hollanda'daki Avrupa turnesiyle başlayacak. Ünlü müzisyen, bu konserlerin ardından 8 Mart'ta İstanbul'da herkesin büyük bir heyecanla beklediği özel bir organizasyon gerçekleştirecek.