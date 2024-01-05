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Pelin Akil'den samimi açıklamalar: ‘Sokaklarda kaybolmayı seviyorum'

Pelin Akil, Nişantaşı'nda görüntülendi. Akıl, "Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Sık sık ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Buradan da onların yanına geçeceğim. Kendime de vakit ayırmayı seviyorum. Sokaklarda gezmeyi ve kaybolmayı da seviyorum" yanıtını verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ocak 2024 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:00
Pelin Akil’den samimi açıklamalar: ‘Sokaklarda kaybolmayı seviyorum’

Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda diş hekiminden çıkarken görüntülendi. 2024'ü İstanbul'da karşıladığını söyleyen Akil, "Çocuklarımızla evdeydik. Biz tombala ve 'Evet-hayır' yarışması oynadık. Eskiyi yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


Akıl, "Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Sık sık ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Buradan da onların yanına geçeceğim. Kendime de vakit ayırmayı seviyorum. Sokaklarda gezmeyi ve kaybolmayı da seviyorum" yanıtını verdi.

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