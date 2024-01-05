Eski halinden eser yok! Büşra Pekin, "Yüzümde estetik yok" dedi! Yakayı ele verdi

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra değişimiyle de sık sık gündeme geliyor. "Dilberay" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş, verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı.
Pekin bununla da yetinmedi ve yaptırdığı estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Ama son paylaştığı fotoğraflarda yeni operasyonları iyice ortaya çıktı.
İDDİALARI REDDETMİŞTİ!
Yeni estetik dokunuşlar yaptıran Pekin'in, Jawline adı verilen çene belirginleştirme operasyonu geçirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun tombul yanakları da "Hollywood yanağı" adı verilen teknikle boşaltılıp, elmacık kemikleri de belirginleştirildiği iddia edildi. Pekin, yakın zamanda tamamen değişen yüzünün "estetik" dokunuşlarını kabul etmeyip "yüz bandı" kullanıyorum açıklaması yapmıştı.