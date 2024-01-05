Eski halinden eser yok! Büşra Pekin, "Yüzümde estetik yok" dedi! Yakayı ele verdi

Ünlü oyuncu Büşra Pekin , son dönemde rol aldığı projelerin yanı sıra değişimiyle de sık sık gündeme geliyor. " Dilberay " filmindeki performansıyla beğeni toplayan Pekin, çekimler sonrası sıkı bir diyete girmiş, verdiği kilolar sonra beğeni toplamıştı.





Pekin bununla da yetinmedi ve yaptırdığı estetik dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Ama son paylaştığı fotoğraflarda yeni operasyonları iyice ortaya çıktı.