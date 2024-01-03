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Mert Alaş, şarkıcı Madonna ile yılın son yemek karesini paylaştı

Yabancı ünlülerin fotoğrafçısı Mert Alaş, yakın arkadaşı Madonna ile fotoğrafını, '2023 yılının son öğle yemeği' notuyla paylaştı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ocak tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Mert Alaş, şarkıcı Madonna ile yılın son yemek karesini paylaştı

Yabancı ünlülerin fotoğrafçısı Mert Alaş uzun zamandır yurtdışında yaşıyor. Alaş'ın yakın arkadaşlarından biri de şarkıcı Madonna. Alaş Madonna ile fotoğrafını, '2023 yılının son öğle yemeği' notuyla paylaştı. Geçtiğimiz Ağustos ayında doğum günü olan Madonna, yeni yaşıını Mert Alaş ile kutlamıştı.



ALIŞVERİŞ KEYFİ MELİSA
Döngel, geçtiğimiz gün kız kardeşi Elif Döngel ile birlikte objektiflere yansıdı. Kız kardeşi Elif Döngel ile birlikte alışveriş yapan başarılı oyuncu, daha sonra yemek yiyip günün yorgunluğunu attı. Abla kardeş, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.



TATİLDE SPOR YAPIYOR
Türk Rock Müziği'nin başarılı isimlerinden Teoman, önceki gün Zincirlikuyu'daki alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde tek başına alışverişe çıkan Teoman, "20 gün tatilim var bu süreci spor yaparak geçiriyorum. Sahne enerjisi için fit olmak şart. Çünkü saatlerce süren sahneler yorucu olabiliyor'' ifadelerini kullandı.




BOMBA GİBİ GİRDİ
Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yeni yılın ilk gününde sevenlerini sürpriz bir çalışmayla karşıladı. Tam anlamıyla yılbaşı hediyesi niteliğinde olan yeni teklisi "Devamke" imparatorun hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran şarkı "Nazdar Nazdar", İbrahim Tatlıses'in yazdığı sözlerle buluştu.



KİBARİYE'DEN YENİ SİNGLE!
Arabesk müziğin kraliçesi Kibariye, hayranlarını 2024'e enerji dolu bir girişle hazırladı. Yılbaşı sürprizi niteliğindeki "Manyak," isimli yeni tekli Kibariye'nin müzikseverlere armağanı olarak yeni yılı karşıladı. Parça, sözleri ve melodisiyle eğlencenin fitilini ateşleyecek.



MİLLETİMİZ İÇİN GÜZEL YIL OLSUN
'Avatar' lakabıyla tanınan milli boksör Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün Eşi Serap Korkmaz Arslan ve küçük çocukları Aslan ile Zenia'yla objektiflere yansıdı. Başarılı sporcu, "2024 yılının herkes için güzel bir yıl olmasını diliyorum. Özellikle milletimiz için çok güzel bir yıl olsun'' ifadelerini kullandı.



BOL PARA DİLİYORUM
Ekranların güzel oyuncusu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Eğlenceli halleriyle objektiflere poz veren Merve Boluğur, "Yeni yıldan öncelikle bol para diliyorum daha sonra huzur ve aşk ise birlikte gelsin. Umarım 2024 tüm güzellikleri ile gelir'' ifadelerini kullandı.



ULUDAĞ'I ISITTI!
2023 yılında gerek sahne şovları, gerek dansları ve enerjisi ile adından sıkça söz ettirerek dolu dolu geçiren güzel şarkıcı Selen Görgüzel, Uludağ'da hayranları ile bir araya geldi. 2024 yılına Bursa'da giren güzel şarkıcı, sadece tüllerden ve taşlardan oluşan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümü ile hem göze hem gönüllere hitap etti.



SAHNEDE PARILDADI
Güzel şarkıcı Ebru Yaşar, yeni yıla İstanbul'da bir otel de sahne alarak girdi. 1200 kişinin katıldığı yılbaşı sahnesi için şık bir gümüş rengi kıyafet tercih eden Yaşar, "2023 benim şahsım adıma güzel geçti. Allah bugünlerimizi aratmasın. 2024 yılı inşallah ülkemiz adına, dünya adına sağlık ve mutluluk getirir" dedi.


ALBÜM MÜJDESİ!
Şarkıcı Serkan Kaya, yeni yılı Kıbrıs Girne'deki bir otelde karşıladı. Sahnede sevilen şarkıları seslendiren Kaya'nın konserini yaklaşık 1.500 kişi takip etti. Sahne öncesi sorularını yanıtlayan Kaya, "Ülkemizde yaşanan terör olayları tabiki modumuzu düşürdü. Sahnelerimizi yaparken aklımız hep o taraftaydı. İnşallah bu günler geride kalırsa bi zde 2024'te albümlerimizi çıkartırız, şarkılarımızı söyleriz" dedi.


ROMANTİK MESAJ
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera eşi Patricia Callero ile yeni yıla Dubai'de girdi. Sekiz yıldır evli olan Muslera, "Her an için teşekkürler, böyle harika bir anne olduğun için ve bize küçük ve büyük şeylerin tadını çıkartır olduğun için teşekkürler! Seni seviyoruz" diye yazdı.



"İYİ Kİ DE SÖYLEMİŞİM"
İsmail Özkan, önceki gece Baltalimanı'nda sahne aldı. Herkese iyi yıllar dileyen Özkan, sahne öncesinde de sorulara yanıt verdi. Özkan, geçtiğimiz aylarda çıkarttığı Sezen Aksu'nun "Yansın İstanbul" şarkısı hakkında, "Sezen hanımın şarkısını seslendirdim ve bütün listelerde bir numaraydım. Şarkıyı çok beğenerek dinliyordum ve bana nasip oldu söylemek. İyi ki de söylemişim çok başarılı oldu" dedi.



YÜZLER GÜLDÜ
Kars Sarıkamış'ta bulunan Duja Chalet, sanatçı Sinan Güleryüz'ün eğlenceli performansı ile yeni yıla 'merhaba' dedi. Güleryüz'ü geceye katılan oyuncu eşi Özge Özder de yalnız bırakmadı. Güleryüz, "Bu yılbaşı benim için çok farklı olacak, kıymetli eşim Özge ve kızım Eva da benim sahnemi izlemeye geldi. İşlerimizden dolayı yılbaşlarına ayrı girerdik. Bu sefer böyle olmadı. Hem iş hem aşk oldu" dedi.


SAHNE DE IŞILDADI
Sahnelerin yükselen yıldızı Alya yılbaşına Beykoz'da 400 kişilik özel bir event ile girdi. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Alya, eğlenmeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yılbaşı öncesi programı yoğun olan ve bir haftada yedi kez sahneye çıkan Alya, yaklaşık 5 bin kilometrelik yol yaptı.


YENİ YIL DİLEKLERİ
Son dönemin en başarılı kadın oyuncularından biri olan Pınar Deniz, geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, ''Herkesin yeni yılını kutluyorum, yeni yıl bizlere güzellikler getirsin'' ifadelerini kullandı. Deniz'in, makyajsız doğal güzelliği gözlerden kaçmazken, sade ve şık AVM tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.

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