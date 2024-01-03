Mert Alaş, şarkıcı Madonna ile yılın son yemek karesini paylaştı





SAHNEDE PARILDADI

Güzel şarkıcı Ebru Yaşar, yeni yıla İstanbul'da bir otel de sahne alarak girdi. 1200 kişinin katıldığı yılbaşı sahnesi için şık bir gümüş rengi kıyafet tercih eden Yaşar, "2023 benim şahsım adıma güzel geçti. Allah bugünlerimizi aratmasın. 2024 yılı inşallah ülkemiz adına, dünya adına sağlık ve mutluluk getirir" dedi.



ALBÜM MÜJDESİ!

Şarkıcı Serkan Kaya, yeni yılı Kıbrıs Girne'deki bir otelde karşıladı. Sahnede sevilen şarkıları seslendiren Kaya'nın konserini yaklaşık 1.500 kişi takip etti. Sahne öncesi sorularını yanıtlayan Kaya, "Ülkemizde yaşanan terör olayları tabiki modumuzu düşürdü. Sahnelerimizi yaparken aklımız hep o taraftaydı. İnşallah bu günler geride kalırsa bi zde 2024'te albümlerimizi çıkartırız, şarkılarımızı söyleriz" dedi.



ROMANTİK MESAJ

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera eşi Patricia Callero ile yeni yıla Dubai'de girdi. Sekiz yıldır evli olan Muslera, "Her an için teşekkürler, böyle harika bir anne olduğun için ve bize küçük ve büyük şeylerin tadını çıkartır olduğun için teşekkürler! Seni seviyoruz" diye yazdı.





"İYİ Kİ DE SÖYLEMİŞİM"

İsmail Özkan, önceki gece Baltalimanı'nda sahne aldı. Herkese iyi yıllar dileyen Özkan, sahne öncesinde de sorulara yanıt verdi. Özkan, geçtiğimiz aylarda çıkarttığı Sezen Aksu'nun "Yansın İstanbul" şarkısı hakkında, "Sezen hanımın şarkısını seslendirdim ve bütün listelerde bir numaraydım. Şarkıyı çok beğenerek dinliyordum ve bana nasip oldu söylemek. İyi ki de söylemişim çok başarılı oldu" dedi.