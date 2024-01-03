Mert Alaş, şarkıcı Madonna ile yılın son yemek karesini paylaştı

SAHNE DE IŞILDADI
Sahnelerin yükselen yıldızı Alya yılbaşına Beykoz'da 400 kişilik özel bir event ile girdi. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Alya, eğlenmeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yılbaşı öncesi programı yoğun olan ve bir haftada yedi kez sahneye çıkan Alya, yaklaşık 5 bin kilometrelik yol yaptı.
YENİ YIL DİLEKLERİ
Son dönemin en başarılı kadın oyuncularından biri olan Pınar Deniz, geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, ''Herkesin yeni yılını kutluyorum, yeni yıl bizlere güzellikler getirsin'' ifadelerini kullandı. Deniz'in, makyajsız doğal güzelliği gözlerden kaçmazken, sade ve şık AVM tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.