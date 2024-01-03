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Ebru Şahin'den samimi açıklamalar: Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Bir dergiye samimi röportaj veren Ebru Şahin, "Müziği çok seviyorum, şarkı söylüyorum ve enstrüman dersleri alıyorum. Cedi'nin sevdiği birkaç şarkıyı da o istediğinde, bazen de ona uyan bir şarkı fark ettiğimde ona söylüyorum " dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:03
Ebru Şahin’den samimi açıklamalar: Cedi’ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Oyuncu Ebru Şahin, bir derginin Ocak sayısına röportaj verdi. Güzel küçükken her ekran başına geçtiğinde oyuncu olacağını hissettiğini belirtti. Samimi açıklamalarda bulundu: Müziği çok seviyorum, şarkı söylüyorum ve enstrüman dersleri alıyorum.



Bazen arkadaş toplanmalarında, tek başıma ya da yakınlarımla; karaoke yaptığımız oluyor. Cedi'nin sevdiği birkaç şarkıyı da o istediğinde, bazen de ona uyan bir şarkı fark ettiğimde ona söylüyorum. Biriyle bir şarkıyı paylaşmak, birlikte söylemek de beni çok mutlu ediyor.

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