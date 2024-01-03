Ebru Şahin’den samimi açıklamalar: Cedi’ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Oyuncu Ebru Şahin, bir derginin Ocak sayısına röportaj verdi. Güzel küçükken her ekran başına geçtiğinde oyuncu olacağını hissettiğini belirtti. Samimi açıklamalarda bulundu: Müziği çok seviyorum, şarkı söylüyorum ve enstrüman dersleri alıyorum.
Oyuncu Ebru Şahin, bir derginin Ocak sayısına röportaj verdi. Güzel küçükken her ekran başına geçtiğinde oyuncu olacağını hissettiğini belirtti. Samimi açıklamalarda bulundu: Müziği çok seviyorum, şarkı söylüyorum ve enstrüman dersleri alıyorum.
Bazen arkadaş toplanmalarında, tek başıma ya da yakınlarımla; karaoke yaptığımız oluyor. Cedi'nin sevdiği birkaç şarkıyı da o istediğinde, bazen de ona uyan bir şarkı fark ettiğimde ona söylüyorum. Biriyle bir şarkıyı paylaşmak, birlikte söylemek de beni çok mutlu ediyor.