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Devrim Özkan ile Galatasaraylı sevgilisi Lucas Torreira aşkı tam gaz sürüyor

Oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylı sevgilisi Lucas Torreira ile aşka geldi. Yılbaşı tatili için, önce Bodrum'a sonrasında da Yunan adalarına tatile giden sevgililer, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla aşklarını bir kez daha ilan etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Devrim Özkan ile Galatasaraylı sevgilisi Lucas Torreira aşkı tam gaz sürüyor

Şu sıralar doludizgin bir aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaraylı sevgilisi Lucas Torreira sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını dile getirmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda ABD'nin Miami kentinde görüntülenmişti.





Yakalandıktan sonra açıklama yapan Devrim Özkan, aşkına sahip çıkıp birlikteliği yalanlamayıp iddiaları doğrulamıştı. Yılbaşı tatili için, önce Bodrum'a sonrasında da Yunan adalarına tatile giden sevgililer, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla aşklarını bir kez daha ilan etti. Güzel oyuncu, fotoğrafın altına da, "Sensin benim hediyem" notunu düştü. Torreira da sevgilisine 'Kalp' emojisi koyarak karşılık verdi.

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