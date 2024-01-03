Devrim Özkan ile Galatasaraylı sevgilisi Lucas Torreira aşkı tam gaz sürüyor

Şu sıralar doludizgin bir aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaraylı sevgilisi Lucas Torreira sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını dile getirmeye devam ediyor.









Yakalandıktan sonra açıklama yapan Devrim Özkan, aşkına sahip çıkıp birlikteliği yalanlamayıp iddiaları doğrulamıştı. Yılbaşı tatili için, önce Bodrum'a sonrasında da Yunan adalarına tatile giden sevgililer, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla aşklarını bir kez daha ilan etti. Güzel oyuncu, fotoğrafın altına da, "Sensin benim hediyem" notunu düştü. Torreira da sevgilisine 'Kalp' emojisi koyarak karşılık verdi.