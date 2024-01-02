Yılın en güzel haberi! Gamze Erçel’in kızı Mavi kanseri yendi

Hande Erçel 'in, oyunculuğu kadar konuşulan bir başka detayı da teyzeliği... Oyuncunun fenomen ablası Gamze Erçel , 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girmişti.





ŞÜKÜRLER OLSUN!

Ancak yaşanan son gelişme, magazin gündemine müjde gibi düştü. Yıldırım Ailesi'nden güzel bir haber geldi. Gamze Erçel, Aylin Mavi'nin sağlık durumunu bir video ile duyurdu.

Aylin Mavi, çocukların kanseri yendiği zaman çaldığı zili çaldı. Bu anları paylaşan Gamze Erçel, şu notu düştü: Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim.