PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Gelin kaynana buzları eritti! Beren Saat, kayınvalidesi ile eşi Kenan Doğulu'yu yalnız bırakmadı

Kenan Doğulu yılbaşında Kıbrıs’ta sahne aldı. Beren Saat bir dönem sıkıntılar yaşadığı kayınvalidesi Serpil Doğulu ile ünlü popçuyu yalnız bırakmadı. Beraber doyasıya eğlenen gelin-kaynana, buzları da tamamen eritmiş oldu.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Gelin kaynana buzları eritti! Beren Saat, kayınvalidesi ile eşi Kenan Doğulu’yu yalnız bırakmadı

Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, yılbaşında Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu.





Eşi Beren Saat ile bir dönem sıkıntılar yaşayan ve bu durumu ailesine de yansıtan Doğulu, sorunlu günleri tamamen geride bıraktı.

Doğulu'yu konserinde eşi Beren Saat ve annesi Serpil Doğulu da yalnız bırakmadı. Bir dönem birbirlerine selam dahi vermeyen Beren Saat ve Serpil Doğulu adeta ezber bozdu.



AİLECEK KUTLAMA!
Kenan Doğulu'nun efsane şarkılarıyla 2024'e giren Beren Saat ve Serpil Doğulu, birbirlerine sarılarak dans etti, şarkılar söyledi. Samimi görüntülerin yaşandığı konserde gelin-kaynana buzları tamamen eritti.

Yeni yıla hep birlikte giren Doğulu ailesi, sosyal medyada gündem oldu. Doğulu, 2024'ün ilk saniyelerinde eşi Beren Saati de öpücüklere boğdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanlığı önünde ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi! Bakan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet
Milyonlara prim rehberi! İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Kaç lira ödenir? | İsteğe bağlı sigorta için gerekli şartlar neler?
SON DAKİKA