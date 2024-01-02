Gelin kaynana buzları eritti! Beren Saat, kayınvalidesi ile eşi Kenan Doğulu’yu yalnız bırakmadı

Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, yılbaşında Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu.
Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, yılbaşında Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu.
Eşi Beren Saat ile bir dönem sıkıntılar yaşayan ve bu durumu ailesine de yansıtan Doğulu, sorunlu günleri tamamen geride bıraktı.
Doğulu'yu konserinde eşi Beren Saat ve annesi Serpil Doğulu da yalnız bırakmadı. Bir dönem birbirlerine selam dahi vermeyen Beren Saat ve Serpil Doğulu adeta ezber bozdu.
AİLECEK KUTLAMA!
Kenan Doğulu'nun efsane şarkılarıyla 2024'e giren Beren Saat ve Serpil Doğulu, birbirlerine sarılarak dans etti, şarkılar söyledi. Samimi görüntülerin yaşandığı konserde gelin-kaynana buzları tamamen eritti.
Yeni yıla hep birlikte giren Doğulu ailesi, sosyal medyada gündem oldu. Doğulu, 2024'ün ilk saniyelerinde eşi Beren Saati de öpücüklere boğdu.