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2024’te aşkı arıyor! Simge Sağın, yeni yılda aşk istedi

Tüm yılı konserden konsere koşarak geçiren Simge Sağın, 2024’ü de sahnede karşıladı. 2023’te kariyerinde büyük çıkış yakalayan güzel şarkıcı, yeni yılda kendisi için aşk diledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
2024’te aşkı arıyor! Simge Sağın, yeni yılda aşk istedi

Geride bıraktığımız yılın yıldızı Simge Sağın, çıkardığı şarkıların liste başarıları ve verdiği konserlerle 2023'te tüm rakiplerine açık ara fark attı. Sağın, bu efsane başarıyı Çeşme'de bir otelde verdiği yılbaşı konseriyle taçlandırdı.

Konuklara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, Raisa Vanessa imzalı kıyafetiyle göz doldururken, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi.

"KALBİMDEKİ YERİ AYRI"
Yılbaşına özel repertuvarıyla sevenlerini coşturan güzel şarkıcı, yine herkesi büyülemeyi başardı. Sağın, "2023'ü asla unutmayacağım. Kalbimde hep ayrı bir yeri olacak bir yıl geçirdim. Yaşadığım her ana şükrediyorum. 2024'ten ise artık aşk diliyorum" deyince alkış koptu.

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