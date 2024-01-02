Geride bıraktığımız yılın yıldızı Simge Sağın , çıkardığı şarkıların liste başarıları ve verdiği konserlerle 2023'te tüm rakiplerine açık ara fark attı. Sağın, bu efsane başarıyı Çeşme 'de bir otelde verdiği yılbaşı konseriyle taçlandırdı.

"KALBİMDEKİ YERİ AYRI"

Yılbaşına özel repertuvarıyla sevenlerini coşturan güzel şarkıcı, yine herkesi büyülemeyi başardı. Sağın, "2023'ü asla unutmayacağım. Kalbimde hep ayrı bir yeri olacak bir yıl geçirdim. Yaşadığım her ana şükrediyorum. 2024'ten ise artık aşk diliyorum" deyince alkış koptu.