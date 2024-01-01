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Yılın ilk bombası! Şevval Şahin, eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile aşka tekrar yelken açtı | Çift yeni yılı beraber kutladı

Murat Kazancıoğlu’ndan ayrılan Şevval Şahin, eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral’a koştu. Brezilya’da bir araya gelen Şahin ve Aral, yeni yılı birlikte kutladı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ocak 2024 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:11
Yılın ilk bombası! Şevval Şahin, eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile aşka tekrar yelken açtı | Çift yeni yılı beraber kutladı

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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Murat Kazancıoğlu ile ilişkisini 2 ay önce bitirmişti. Birlikte Bali'ye giden Şahin ve Kazancıoğlu, oradan mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.

Tatilin son günlerinde araları bozulan çift, İstanbul'a ayak bastıklarında birlikteliklerini sonlandırmıştı. 2021 yılında başladıkları aşklarını 2023'ün sonlarına doğru bitiren ikili adeta "Sen yoluna ben yoluma" demişti.

YENİ YILA BİRLİKTE GİRDİLER!
Ayrılığın ardından uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Şevval Şahin, yılbaşı tatili için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Ünlü manken geçtiğimiz gün soluğu Brezilya'da aldı.


Sık sık yaptığı tatillerle konuşulan Şahin, burada uzun yıllar birliktelik yaşadığı eski aşkı Yiğit Marcus Aral'la bir araya geldi. 2024'ü birlikte karşılayan eski aşıklar barıştıklarını resmen ilan etti. Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan Aral, uzun süredir Türkiye'ye gelemiyor.

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