Yılın ilk bombası! Şevval Şahin, eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile aşka tekrar yelken açtı | Çift yeni yılı beraber kutladı

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Murat Kazancıoğlu ile ilişkisini 2 ay önce bitirmişti. Birlikte Bali'ye giden Şahin ve Kazancıoğlu, oradan mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.