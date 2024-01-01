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Yılbaşında sahne almayan Zeynep Bastık milyonları elinin tersiyle itti! Yeni yıla lüks evinde girdi

Zeynep Bastık, milyonları elinin tersiyle itti. Yılbaşında sahne almayan Bastık, 2024 yılına yakın dostları ve sevgilisiyle Urla’daki lüks evinde girdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ocak 2024 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:31
Yılbaşında sahne almayan Zeynep Bastık milyonları elinin tersiyle itti! Yeni yıla lüks evinde girdi

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Hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık, kazancını gayrimenkul olarak değerlendiriyordu. Güzel şarkıcı geçtiğimiz dönemde İstanbul'dan kaçıp, Urla'ya yerleşmişti.





Buradan 40 milyon TL'ye lüks bir ev alan Bastık, sadece işleri dolasıyla İstanbul'a geldi. Şu sıralar işletmeci Ali Can Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı, yılbaşında sahne almadı.




MİLYONLARI REDDETTİ!
Yılbaşında sahne fiyatlarının milyonları bulduğu şu dönemde, konser tekliflerini elinin tersiyle iten Zeynep Bastık, 2024 yılını Urla'daki lüks evinde karşıladı. Sık sık evinde parti düzenleyen Bastık, yine ezber bozmadı.

Sevgilisi, ailesi ve yakın dostlarıyla lüks evinde kutlama yapan sanatçı, hatrı sayılır bir parayı da görmezden geldi. Evinin bir odasını da stüdyo yapan Bastık evini anlatırken "Tatlı, mütevazi, minimal bir hayat yaşıyorum" demişti.

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