Yılbaşında sahne almayan Zeynep Bastık milyonları elinin tersiyle itti! Yeni yıla lüks evinde girdi

Hem özel hayatıyla hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık, kazancını gayrimenkul olarak değerlendiriyordu. Güzel şarkıcı geçtiğimiz dönemde İstanbul'dan kaçıp, Urla'ya yerleşmişti.









Buradan 40 milyon TL'ye lüks bir ev alan Bastık, sadece işleri dolasıyla İstanbul'a geldi. Şu sıralar işletmeci Ali Can Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı, yılbaşında sahne almadı.