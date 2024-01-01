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Murat Dalkılıç’tan sevgilisine yeni yıl sürprizi! Eda San’a albüm yapacak

Bir süredir birlikte olduğu Eda San’a İngiltere stüdyo kuran Murat Dalkılıç’tan sevgilisine yeni yıl sürprizi... Yeni aşkının sesini çok beğenen Dalkılıç, San’a albüm yapacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ocak 2024 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:13
Murat Dalkılıç’tan sevgilisine yeni yıl sürprizi! Eda San’a albüm yapacak

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Son dönemin en popüler isimlerinin başında gelen ve yaptığı şarkılar hit olan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda Eda San ile yeni bir aşka yelken açmıştı.



Londra'da ortak arkadaşları sayesinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikiliden Eda San, 27 yaşında ve moda tasarım işi yapıyor.
Londra - İstanbul arası mekik dokuyan Murat Dalkılıç, Londra'da sevgilisine stüdyo kurmuş.



NİSAN VEYA MAYIS'TA ÇIKIYOR!
Bu zamana kadar birçok sanatçıyı keşfeden isimlerden olan Dalkılıç, sevgilisi Eda San'ın da sesini çok beğenmiş ve albüm yapmaya karar vermiş... Şimdilerde parça okumaları yapan Eda San'ın albümü ise Nisan veya Mayıs ayı gibi çıkacakmış... Sevgilisinin çok büyük bir yetenek olduğunu düşünen Dalkılıç, Eda San'ın yeni bir yıldız olduğunu düşünüyormuş.

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