Murat Dalkılıç’tan sevgilisine yeni yıl sürprizi! Eda San’a albüm yapacak

Son dönemin en popüler isimlerinin başında gelen ve yaptığı şarkılar hit olan Murat Dalkılıç , geçtiğimiz aylarda Eda San ile yeni bir aşka yelken açmıştı.





NİSAN VEYA MAYIS'TA ÇIKIYOR!

Bu zamana kadar birçok sanatçıyı keşfeden isimlerden olan Dalkılıç, sevgilisi Eda San'ın da sesini çok beğenmiş ve albüm yapmaya karar vermiş... Şimdilerde parça okumaları yapan Eda San'ın albümü ise Nisan veya Mayıs ayı gibi çıkacakmış... Sevgilisinin çok büyük bir yetenek olduğunu düşünen Dalkılıç, Eda San'ın yeni bir yıldız olduğunu düşünüyormuş.