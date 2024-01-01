Deniz Seki yeni yıla buruk girdi: "Benim için çok hüzünlü bir yıldı, annemizi kaybettik"





"2023 yılını sevgi ile gönderiyoruz" diye lafa giren Seki," Benim için çok hüzünlü bir yıldı... Annemizi kaybettik. Yeni yıla ilk defa annesiz gireceğim. O yüzden biraz buruğum. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha devirdik" dedi.



BEN ÖLÜNCE YAPSINLAR!

"Birçok ünlü ismin biyografi filmi yapılıyor. Size böyle bir teklif geldi mi?" sorusunu da cevaplayan Seki, "Muhakkak bir belgeselim olur ama ben ölünce yapsınlar. Ben hayattayken belgeselimi izlemek istemem" ifadelerini kullandı. Sizin hayatınızı kimin oynamasını istersiniz? Sorusuna," Bilmiyorum hiç düşünmedim bunu, zor bir soru" dedi.

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