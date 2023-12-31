Süperstar Ajda Pekkan’ın hayatı film oluyor! Ajda’nın hayatını Serenay Sarıkaya mı canlandıracak?

Süperstar Ajda Pekkan, Türk Pop Müziği'nin en önemli isimleri arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve 77 yaşında olmasına rağmen hala sahnelerin tozunu dumana katan Pekkan, gençlere taş çıkarıyor.
Süperstar Ajda Pekkan, Türk Pop Müziği'nin en önemli isimleri arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve 77 yaşında olmasına rağmen hala sahnelerin tozunu dumana katan Pekkan, gençlere taş çıkarıyor.
Her sene onlarca konser veren ve enerjisiyle hayran bırakan Pekkan'ın şu sıralara hayatının film olması gündemde... Birbirinden ünlü yönetmenler, Süperstar'ın yaşamını film haline getirmeyi planlıyor.
SICAK BAKIYOR!
Geçtiğimiz senelerde bu teklifler karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren Pekkan, "En çok beğendiğim senaryo ve beni oynayacak oyuncuyu öneren yapımcıyla el sıkışacağım" demişti.
Popbizde'nin haberine göre; Sanatçının da sıcak baktığı iddia edilen proje için kulislerde Pekkan'ı oynayacak en güçlü adayın Serenay Sarıkaya olduğu konuşuluyor. Sarıkaya'nın daha önce "Bergen"in hayatını canlandıracağı konuşulmuş fakat rol Farah Zeynep Abdullah'a verilmişti.