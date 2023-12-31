Süperstar Ajda Pekkan’ın hayatı film oluyor! Ajda’nın hayatını Serenay Sarıkaya mı canlandıracak?

Süperstar Ajda Pekkan, Türk Pop Müziği'nin en önemli isimleri arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve 77 yaşında olmasına rağmen hala sahnelerin tozunu dumana katan Pekkan, gençlere taş çıkarıyor.

Her sene onlarca konser veren ve enerjisiyle hayran bırakan Pekkan'ın şu sıralara hayatının film olması gündemde... Birbirinden ünlü yönetmenler, Süperstar'ın yaşamını film haline getirmeyi planlıyor.