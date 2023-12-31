Afra Saraçoğlu gecelerde köpeğiyle yakalandı! Gülmekle yetindi...



'MİSS' GİBİ SOFRA!

2012 Miss Turkey birincisi Açalya Samyeli Danoğlu, yeni yılın kendisi için ifade ettiklerini ve yılbaşında nasıl bir sofra hazırlayacağının detaylarını paylaştı. Danoğlu, "Her yılbaşı çok umutlu ve hevesli olurum, çünkü yeni bir yıl demek, yeni bir sayfa demek" dedi. Yılbaşı sofrası hazırlarken dikkat ettiği püf noktalara da değinen Danoğlu, "Bir önceki yıldan farklı bir konsept olmasına dikkat ediyorum. Yılbaşı sofralarının sembolü olan hindi bizim de soframızın başrol oyuncusu.... Bal kabağı çorbası da her yılbaşı menümde oluyor" şeklinde konuştu.