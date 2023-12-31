Afra Saraçoğlu gecelerde köpeğiyle yakalandı! Gülmekle yetindi...

HEDİYE TELAŞI!
Sahnelerin başarılı ismi Burcu Güneş, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına AVM'ye gelen başarılı şarkıcı, alışveriş yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyip objektiflere poz veren Güneş, "Yoğun bir konser dönemini geride bıraktık ve konserlerimizi tamamladık, yılbaşı için sevdiklerime hediye bakmaya geldim biraz alışveriş yapacağım"
MUTLU SON!
Kurtuluş Kuş, 10 yıllık sevgilisi Nezaket Şimşek ile Ankara'da dünyaevine girdi. İkilinin nikah şahitleri ise Burak Bulut ve Eda Sakız oldu. Çifte mutluluklar dileyen ve hayatında ilk kez nikah şahidi olan Bulut, "Öz kardeşim evlenmiş olsa böyle mutlu olurum" dedi. Bir diğer nikah şahidi olan Bulut'un sevgilisi Sakız da "Onlar için ölüme giderim, her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.
KALBEN SEVGİ!
Kalben, yeni albüm ve adaş romanının turnesini önceki gün İzmir'de noktaladı. Bini aşkın seveniyle tek ses ve nefes olan sanatçı, herkesin daha özgür ve huzurlu olduğu bir sene diledi. Kalben, özgün hikayelerini rap formatında anlatan Grogi ile 11 Ocak'ta yayınlayacakları, "Hep Sonradan" şarkısını da dinleyenlerle buluşturdu. Ünlü şarkıcıya, dinleyiciler tarafından sevgi gösterileri de yapıldı.
'HARİKA BİR EKİPTİ
Oyuncu Bennu Yıldırımlar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. "Yaprak Dökümü"nün halen yayınlanması hakkında konuşan oyuncu, "Halen izlenmesi çok güzel... Harika bir ekipti ve 179 bölüm bitiyor, diğer kanalda başlıyor. O yüzden halen "Yaprak Dökümü"nde oynuyorum sanıyorlar" dedi.