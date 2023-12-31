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Afra Saraçoğlu gecelerde köpeğiyle yakalandı! Gülmekle yetindi...

Gece yarısı arabasının içinde giderken objektiflere yansıyan Afra Saraçoğlu'nun yanında köpeği de vardı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan güzel oyuncu, kendisi çekilirken havlayan köpeğine gülmekle yetindi. İşte sizler için derlediğimiz 31 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Aralık 2023 Güncelleme 31 Aralık 2023, 06:59
Afra Saraçoğlu gecelerde köpeğiyle yakalandı! Gülmekle yetindi...

Afra Saraçoğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gece yarısı arabasının içinde giderken objektiflere yansıyan Saraçoğlu'nun yanında köpeği de vardı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan güzel oyuncu, kendisi çekilirken havlayan köpeğine gülmekle yetindi. Gazetecileri fark eden Saraçoğlu, hızla oradan uzaklaştı. (DOĞAN SAVAŞ)


KAÇIŞ PLANI
Milli futbolcu Ozan Kabak, önceki gece Etiler'deki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Daha sonra mekandan ayrılan Kabak, ilk başta kapıda gazetecilerin olduğunu duyunca aracını geri gönderdi. Aradan yarım saat sonra mekanın kapısına arabasını çektiren Kabak, daha sonra sorulara yanıt vermeden oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)


'MİSS' GİBİ SOFRA!
2012 Miss Turkey birincisi Açalya Samyeli Danoğlu, yeni yılın kendisi için ifade ettiklerini ve yılbaşında nasıl bir sofra hazırlayacağının detaylarını paylaştı. Danoğlu, "Her yılbaşı çok umutlu ve hevesli olurum, çünkü yeni bir yıl demek, yeni bir sayfa demek" dedi. Yılbaşı sofrası hazırlarken dikkat ettiği püf noktalara da değinen Danoğlu, "Bir önceki yıldan farklı bir konsept olmasına dikkat ediyorum. Yılbaşı sofralarının sembolü olan hindi bizim de soframızın başrol oyuncusu.... Bal kabağı çorbası da her yılbaşı menümde oluyor" şeklinde konuştu.


HEDİYE TELAŞI!
Sahnelerin başarılı ismi Burcu Güneş, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına AVM'ye gelen başarılı şarkıcı, alışveriş yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyip objektiflere poz veren Güneş, "Yoğun bir konser dönemini geride bıraktık ve konserlerimizi tamamladık, yılbaşı için sevdiklerime hediye bakmaya geldim biraz alışveriş yapacağım"



MUTLU SON!
Kurtuluş Kuş, 10 yıllık sevgilisi Nezaket Şimşek ile Ankara'da dünyaevine girdi. İkilinin nikah şahitleri ise Burak Bulut ve Eda Sakız oldu. Çifte mutluluklar dileyen ve hayatında ilk kez nikah şahidi olan Bulut, "Öz kardeşim evlenmiş olsa böyle mutlu olurum" dedi. Bir diğer nikah şahidi olan Bulut'un sevgilisi Sakız da "Onlar için ölüme giderim, her şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.



KALBEN SEVGİ!
Kalben, yeni albüm ve adaş romanının turnesini önceki gün İzmir'de noktaladı. Bini aşkın seveniyle tek ses ve nefes olan sanatçı, herkesin daha özgür ve huzurlu olduğu bir sene diledi. Kalben, özgün hikayelerini rap formatında anlatan Grogi ile 11 Ocak'ta yayınlayacakları, "Hep Sonradan" şarkısını da dinleyenlerle buluşturdu. Ünlü şarkıcıya, dinleyiciler tarafından sevgi gösterileri de yapıldı.


'HARİKA BİR EKİPTİ
Oyuncu Bennu Yıldırımlar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. "Yaprak Dökümü"nün halen yayınlanması hakkında konuşan oyuncu, "Halen izlenmesi çok güzel... Harika bir ekipti ve 179 bölüm bitiyor, diğer kanalda başlıyor. O yüzden halen "Yaprak Dökümü"nde oynuyorum sanıyorlar" dedi.

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