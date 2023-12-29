Manken Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile ayrılığının ardından ilk kez konuştu: “Haberler doğru..."

1 yıldır aşk yaşadığı avukat Nail Gönenli ile geçtiğimiz günlerde ayrılan Şikel, ilk kez açıklama yaptı. Ünlü manken, "Evet arkadaşlar ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı" ifadelerini kullandı.



"O BENİM ARKADAŞIM"



Ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti'de bir erkekle sarmaş dolaş eğlendiği görüntüleri çıkan Şıkel, "Evet arkadaşlar görüntüdeki benim, ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum" şeklinde konuştu.