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Manken Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile ayrılığının ardından ilk kez konuştu: “Haberler doğru..."

Avukat Nail Gönenli ile ayrılan ve geçtiğimiz gün bir mekanda gizemli bir erkekle yakınlaşan Çağla Şıkel, ilk kez konuştu. Şıkel, “Haberler doğru... Ayrılık ortak kararımızdı” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Aralık 2023 Güncelleme 29 Aralık 2023, 07:48
Manken Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile ayrılığının ardından ilk kez konuştu: “Haberler doğru...

Manken Çağla Şıkel, önceki gün kız arkadaşlarıyla birlikte Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Yemek sonrası kahve içen arkadaş grubu, 3 saat oturdukları mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

1 yıldır aşk yaşadığı avukat Nail Gönenli ile geçtiğimiz günlerde ayrılan Şikel, ilk kez açıklama yaptı. Ünlü manken, "Evet arkadaşlar ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı" ifadelerini kullandı.


"O BENİM ARKADAŞIM"

Ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti'de bir erkekle sarmaş dolaş eğlendiği görüntüleri çıkan Şıkel, "Evet arkadaşlar görüntüdeki benim, ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum" şeklinde konuştu.

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