Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, paraya para demiyor! Kazancı 68 milyon sterline yükseldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa , dünyada en çok kazanan kadın şarkıcı olmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki Lipa'nın serveti, 2022 yılında 29.9 milyon sterlindi. Bu yılki kazancı ise onu zirveye çıkarmış oldu.







Ancak yine de ilk sırada hala Adele var. 2023 Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre ise 35 yaşındaki Adele'nin toplam kazancı 165 milyon sterlin civarında... Lipa'nın önümüzdeki yıllarda "40 yaş altı milyarderler" arasına katılabileceği öngörülüyor.