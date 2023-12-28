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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen yenilikleri takip ediyor: Sosyal medyada paylaştığı videoları yapay zeka ile hazırlıyor

Gülben Ergen Ataköy'de sahne aldı. Ergen, hem şarkıları hem de enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı. İşte sizler için derlediğimiz 28 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri....

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Aralık 2023 Güncelleme 28 Aralık 2023, 07:01
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen yenilikleri takip ediyor: Sosyal medyada paylaştığı videoları yapay zeka ile hazırlıyor

Gülben Ergen önceki akşam Ataköy'de sahne aldı. Ergen, hem şarkıları hem de enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı. Gülşah Saraçoğlu imzalı iki ayrı kıyafetle sahneye çıkan sanatçı, seyircisiyle de sohbet etti. Yapay zeka ile üretilen şeylere bayıldığını söyleyen Ergen, sosyal medya hesabından kendisinin de 'reels' videolarını yapay zeka ile hazırladığını ve bunların çok beğenildiğini anlattı. Teknolojiyi ve yenilikleri elinden geldiğince takip ettiğini ve keyif aldığını da ekledi.

SESİNİ KAYBEDİYORDU
Sanat dünyasının ünlü ismi Züleyha, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Doktor kontrolünden çıktığını belirten başarılı sanatçı, yaşadığı rahatsızlığı anlattı. Sesini kaybetme endişesi yaşadığını belirten Züleyha, "Sesim bir anda gitti. Üç gün boyunca sürdü. Korkunç bir deneyimdi, gerçekten ürkütücüydü. Hastaneye gittim ve boğaz reflüsü teşhisi konuldu" dedi.



ÖNCE AİLE
Başarılı şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Yoğun programına kısa bir mola verdiğini söyleyen Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira'ya yılbaşı için hediyeler aldı. Mağazaları tek tek gezen ünlü sanatçı, "Fırsat buldukça ailemle ilgilenmeye çalışıyorum. Malum yılbaşı geliyor, yakınlarıma ve aileme hediye almak için geldim" dedi.


KAHVE MOLASI!
Başarılı sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. güzel sunucu, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra dinlenmek için soluğu bir restoranda alan Paköz, burada yakın arkadaşlarıyla kahve içip günün yorgunluğunu attı. Yılbaşı öncesi alışverişini yapan ve herkese iyi seneler dileyen Paköz, daha sonra mekandan ayrıldı.


BİBLO GİBİ!
Demet Şener'in son yaptığı sosyal medya paylaşımındaki ev hali dikkat çekti. 46 yaşındaki ünlü manken,sosyal medya hesabından göğüs dekolteli mini elbisesiyle görenleri büyüledi. Yıllar geçmesine rağmen hala fiziğini koruyan güzel manken göz kamaştırdı. Şener'in "Çok güzelsin", "Biblo gibisin" ve "Asalet" yorumlarının da havada uçuştuğu pozları, binlerce beğeni aldı.



KARNI BURNUNDA POZ
Azra Akın, şimdilerde ikinci bebeğinin heyecanını yaşıyor. 2017 yılında Atakan Koru ile evlenen, bir sene sonra da oğlu Demir'i kucağına alan Akın'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belirginleşen karnı dikkat çekti. Bu anı, "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" notuyla paylaşan Akın'a yorumlar da gecikmedi. Ünlü modele, "Sağlıkla kucağınıza alın inşallah" ve "Yüce Rabbim aileni korusun" gibi yorumlar geldi.



YILBAŞI ALIŞVERİŞİ
Güzel oyuncu Deniz Çakır, Eylül ayında evlendiği iş insanı Bilgehan Baykal ile önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden çift, ''Her şey yolunda... Yılbaşı için biraz alışveriş yapacağız'' diyerek mağazaları tek tek dolaştı. (Doğan SAVAŞ)




GİTGİDE YÜKSELİYOR
Mehmet Çelik, 'Git' şarkısı ile 2024'e hazırlanıyor. Çelik, 19 Ocak'ta çizgi film klibi ile tüm dijital platformlarda yayınlamaya hazırladığı 'Git' şarkısının bir kısmını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı ayrıca, geri dönüşleri olumlu olan şarkının ardından Şubat ayında G-Fam ile ortak çalışması Lanet'i çıkaracaklarını duyurdu.

'MALİ'YE TAVSİYELER
Spırıtüel yaşam koçu Kumru Köseler, önceki gün sunucu Arzu Yüksel'in programına konuk oldu. Ünlü isimlerle ilgili sorulan soruları yanıtlayan Köseler, son dönemde gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil için, "2024 çok önemli bir yıl. Değişim ve dönüşüm göstermek için son şansı olabilir. Özellikle sağlığına dikkat etmeli. Spekülasyonlardan ve ani hareketlerden uzak durmalıdır. Fiziksel sağlığına dikkat etmesi, Erbil'in duygusal iyileşmesini hızlandırabilir" dedi.


HAYATI TEHLİKEDE!
"Aldatmak'ın yeni bölüm konusu şöyle; Yenersoy evinden atılan Azra beklenmedik bir ittifak kurar. Akli dengesi sınırlarda dolaşan Selin, Oylum ve Tolga'ya karşı sert hamleler yapar. Kurduğu oyunlar Oylum'un hayatını tehlikeye atar. Yeniden Selin'in yalanlarının hedefi olan Tolga, Oylum'a olan aşkına daha da sıkı sarılır. Ancak Tolga hayal kurarken Oylum gerçek dünyada yaşamaktadır. Bu dönemde Tolga hayatını zorlaştırırken Oylum ihtiyaç duyduğu desteği Kahraman'dan alır. Selin girdiği bu yolda, şimdiye kadar arkasında duranların desteğini de kaybedecektir.

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