Ünlü şarkıcı Gülben Ergen yenilikleri takip ediyor: Sosyal medyada paylaştığı videoları yapay zeka ile hazırlıyor

KAHVE MOLASI!
Başarılı sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. güzel sunucu, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra dinlenmek için soluğu bir restoranda alan Paköz, burada yakın arkadaşlarıyla kahve içip günün yorgunluğunu attı. Yılbaşı öncesi alışverişini yapan ve herkese iyi seneler dileyen Paköz, daha sonra mekandan ayrıldı.
BİBLO GİBİ!
Demet Şener'in son yaptığı sosyal medya paylaşımındaki ev hali dikkat çekti. 46 yaşındaki ünlü manken,sosyal medya hesabından göğüs dekolteli mini elbisesiyle görenleri büyüledi. Yıllar geçmesine rağmen hala fiziğini koruyan güzel manken göz kamaştırdı. Şener'in "Çok güzelsin", "Biblo gibisin" ve "Asalet" yorumlarının da havada uçuştuğu pozları, binlerce beğeni aldı.
KARNI BURNUNDA POZ
Azra Akın, şimdilerde ikinci bebeğinin heyecanını yaşıyor. 2017 yılında Atakan Koru ile evlenen, bir sene sonra da oğlu Demir'i kucağına alan Akın'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belirginleşen karnı dikkat çekti. Bu anı, "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" notuyla paylaşan Akın'a yorumlar da gecikmedi. Ünlü modele, "Sağlıkla kucağınıza alın inşallah" ve "Yüce Rabbim aileni korusun" gibi yorumlar geldi.
YILBAŞI ALIŞVERİŞİ
Güzel oyuncu Deniz Çakır, Eylül ayında evlendiği iş insanı Bilgehan Baykal ile önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden çift, ''Her şey yolunda... Yılbaşı için biraz alışveriş yapacağız'' diyerek mağazaları tek tek dolaştı. (Doğan SAVAŞ)
GİTGİDE YÜKSELİYOR
Mehmet Çelik, 'Git' şarkısı ile 2024'e hazırlanıyor. Çelik, 19 Ocak'ta çizgi film klibi ile tüm dijital platformlarda yayınlamaya hazırladığı 'Git' şarkısının bir kısmını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı ayrıca, geri dönüşleri olumlu olan şarkının ardından Şubat ayında G-Fam ile ortak çalışması Lanet'i çıkaracaklarını duyurdu.