Ünlü şarkıcı Gülben Ergen yenilikleri takip ediyor: Sosyal medyada paylaştığı videoları yapay zeka ile hazırlıyor

Gülben Ergen önceki akşam Ataköy'de sahne aldı. Ergen, hem şarkıları hem de enerjisiyle unutulmaz bir gece yaşattı. Gülşah Saraçoğlu imzalı iki ayrı kıyafetle sahneye çıkan sanatçı, seyircisiyle de sohbet etti. Yapay zeka ile üretilen şeylere bayıldığını söyleyen Ergen, sosyal medya hesabından kendisinin de 'reels' videolarını yapay zeka ile hazırladığını ve bunların çok beğenildiğini anlattı. Teknolojiyi ve yenilikleri elinden geldiğince takip ettiğini ve keyif aldığını da ekledi.