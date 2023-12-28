Son noktayı koydu! Murat Cemcir’den dikkat çeken Ahmet Kural cevabı

Uzun yıllar aralarından su sızmayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir 'in, bir süredir arasının bozuk olduğu biliniyordu. Cemcir'in, Kural'ın Bodrum 'daki düğününe katılmaması ile küslüğün boyutunu da ortaya çıkarmıştı. Ahmet Kural geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili, "Birbirimize uzun süredir kırgınız... Kırgınlık dönemi geçiriyoruz" şeklinde konuşmuştu.

"TİCARİ ANLAŞMAZLIK YOK"

Geçtiğimiz gün bir etkinliğe katılan Murat Cercim muhabirlerin, "Ahmet Kural ile küs müsünüz? Barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Allah herkesin yolunu açık etsin, ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten, aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" diye cevap vererek samimi açıklamalarda bulundu.