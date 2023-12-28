Baba-kız barışmıştı! Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses, arasında yine soğuk rüzgarlar esiyor

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasında yine kriz çıktı. Çıtak bir süre önce babasının gölgesinde kalmaktan ve böyle anılmaktan sıkıldığını söyleyerek isyan etmişti. Çıtak, "Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum.









Çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz. Babam ayrı ben ayrı, biz böyle iyiyiz çok mutluyuz. Babam koca bir ses ve bu işin şahı" demişti.