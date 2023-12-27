SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Yılın son tatili! Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı BAE'de...

Bir süre önce Fransa’da pasaportları çalınan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti, yenilenen pasaportları sonrası yılın son tatili için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
Yılın son tatili! Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı BAE’de...

Fransa'nın Lille futbol takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk'un birlikte yaşadığı evleri geçtiğimiz günlerde soyulmuş, pasaportları da çalınmıştı. Ünlü çift, moral depolamak için acil tatil rotası oluşturdu.



Yeni pasaportlarını çıkaran Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk, Birleşik Arap Emirlikleri'ne turistik ziyarette bulundu. Çift, Şeyh Zayid Camii önünde poz verdi. Pamuk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bütün gözleri üzerine çekti. Boy boy fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, yoğun ilgi gördü. Pamuk'a, "Çok yakışıyorsunuz", "Kraliçe" ve "Allah mutluluğunuzu bozmasın" gibi yorumlar geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA