Yılın son tatili! Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı BAE’de...

Fransa 'nın Lille futbol takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk 'un birlikte yaşadığı evleri geçtiğimiz günlerde soyulmuş, pasaportları da çalınmıştı. Ünlü çift, moral depolamak için acil tatil rotası oluşturdu.





Yeni pasaportlarını çıkaran Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk, Birleşik Arap Emirlikleri'ne turistik ziyarette bulundu. Çift, Şeyh Zayid Camii önünde poz verdi. Pamuk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bütün gözleri üzerine çekti. Boy boy fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, yoğun ilgi gördü. Pamuk'a, "Çok yakışıyorsunuz", "Kraliçe" ve "Allah mutluluğunuzu bozmasın" gibi yorumlar geldi.