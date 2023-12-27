Demet Evgar, eşi Levent Babataş ile partiye katıldı





EN ÜNLÜ KUTLAMA

Oyuncu Yağmur Ün'ün kızı Su Diana, 1 yaşına bastı. Genç oyuncu, doğum günü partisinden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Kuzguncuk'ta aile ve dostlar arasında yapılan yaş günü partisine Ün'ün oyuncu arkadaşları Boğaç Aksoy, Gizem Güneş ve Serra Pirinç de katıldı.



NEFES KESTİ!

Özellikle cesur ve zarif pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Yüsra Geyik, yine kendine hayran bıraktı. Geyik, ünlü bir marka için kamera karşısına geçti. Marka için iddialı pozlar veren 33 yaşındaki ünlü oyuncu, göğüs ve bacak dekoltesi bulunan siyah cesur elbisesiyle herkesi büyüledi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar, yine geniş yankı uyandırdı.





NAZARDAN KORKTU!

Her yıl ailesiyle birlikte yeni yılı kutlayan Meryem Uzerli, yine ezber bozmadı. Mutlu anlarını Instagram hesabında yayınlayan Uzerli, bir hayli keyifliydi. Uzerli, kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile yılbaşı ağacının önünde pozlar verdi. Ancak daha önce birçok kez çocuklarının yüzünü gösteren güzel oyuncu, bu sefer yüzlerini kalp emojisi ile kapattı.



İSVİÇRE ÇIKARMASI!

ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisiyle gönüllerde taht kuran Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evncen yeni yıla sayılı günler kala İsviçre gitti. Evcen, son olarak 13.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Evcen'in, Zürih'te verdiği pozlara yorumlar da gecikmedi. Güzel oyuncuya "Harikasın" "Zarafetin Zirvesi" "Her zaman ışıl, asil ve zarif" gibi birçok yorum yapıldı.



16 SAAT AÇ KALIYORUM

Yaşadığı sansasyonel aşklarla adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Döngel, zayıflama sırrını paylaştı. Güzelliği ve fit vücuduyla kendine hayran bırakan Döngel, aralıklı oruç yaptığını söyledi. Döngel "16 saat kendini aç bırakıyorsun, Tek öğünde istediğim her şeyi tüketiyorum" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN