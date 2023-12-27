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Demet Evgar, eşi Levent Babataş ile partiye katıldı

Demet Evgar, önceki gün eşi Levent Babataş ile Ulus'ta bir yılbaşı partisine katıldı. Bebekleri Mavi hakkında konuşan ve son dönemlerde ünlülerin yeni doğan bebekleri için sosyal medya hesapları açmasıyla ilgili soruları yanıtladı. İşte sizler için derlediğiğimiz 27 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
Demet Evgar, eşi Levent Babataş ile partiye katıldı

Demet Evgar, önceki gün eşi Levent Babataş ile Ulus'ta bir yılbaşı partisine katıldı. Bebekleri Mavi hakkında konuşan ve son dönemlerde ünlülerin yeni doğan bebekleri için sosyal medya hesapları açmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Evgar, "Ben de şimdiden isim haklarını aldım. İlerde kendi kararlarını kendisi alsın" dedi. (Doğan SAVAŞ)


AYRILIĞI DOĞRULADI
Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz gün Ulus'ta bir partiye katıldı. Bir süredir birlikte olduğu Sıla Türkoğlu ile ayrıldıkları konuşulan Navruz, bu iddiaları doğruladı. Ünlü oyuncu, "Evet ayrıldı. Fazla da konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)


TELEFON TRAFİĞİ!
Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün Ataşehir'deydi. Yeni yıl için sevdiklerine hediye bakmaya geldiğini ifade eden güzel oyuncu, yılbaşı köyünden alışveriş yaptı. Stiliyle de göz kamaştıran Altuğ, yoğun telefon trafiğinden dolayı elinden bir an olsun telefonunu düşürmedi.



EN ÜNLÜ KUTLAMA
Oyuncu Yağmur Ün'ün kızı Su Diana, 1 yaşına bastı. Genç oyuncu, doğum günü partisinden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Kuzguncuk'ta aile ve dostlar arasında yapılan yaş günü partisine Ün'ün oyuncu arkadaşları Boğaç Aksoy, Gizem Güneş ve Serra Pirinç de katıldı.


NEFES KESTİ!
Özellikle cesur ve zarif pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Yüsra Geyik, yine kendine hayran bıraktı. Geyik, ünlü bir marka için kamera karşısına geçti. Marka için iddialı pozlar veren 33 yaşındaki ünlü oyuncu, göğüs ve bacak dekoltesi bulunan siyah cesur elbisesiyle herkesi büyüledi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar, yine geniş yankı uyandırdı.



NAZARDAN KORKTU!
Her yıl ailesiyle birlikte yeni yılı kutlayan Meryem Uzerli, yine ezber bozmadı. Mutlu anlarını Instagram hesabında yayınlayan Uzerli, bir hayli keyifliydi. Uzerli, kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile yılbaşı ağacının önünde pozlar verdi. Ancak daha önce birçok kez çocuklarının yüzünü gösteren güzel oyuncu, bu sefer yüzlerini kalp emojisi ile kapattı.


İSVİÇRE ÇIKARMASI!
ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisiyle gönüllerde taht kuran Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evncen yeni yıla sayılı günler kala İsviçre gitti. Evcen, son olarak 13.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Evcen'in, Zürih'te verdiği pozlara yorumlar da gecikmedi. Güzel oyuncuya "Harikasın" "Zarafetin Zirvesi" "Her zaman ışıl, asil ve zarif" gibi birçok yorum yapıldı.


16 SAAT AÇ KALIYORUM
Yaşadığı sansasyonel aşklarla adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Döngel, zayıflama sırrını paylaştı. Güzelliği ve fit vücuduyla kendine hayran bırakan Döngel, aralıklı oruç yaptığını söyledi. Döngel "16 saat kendini aç bırakıyorsun, Tek öğünde istediğim her şeyi tüketiyorum" dedi.

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