Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya trafikte yakayı ele verdi! İkili, gazetecileri görünce öyle bir şey yaptı ki...

Şükrü Özyıldız geçtiğimiz aylarda sevgilisi B üşre Cebe ile ilişkisini noktalamıştı. Yakışıklı oyuncunun bu ayrılığın üstünden çok geçmeden fenomen Sibil Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya , önceki akşam Gayrettepe'de trafikte görüntülendi. Ünlü çift, kameraları görünce şaşkına döndü.





Muhabirlerin camını indirmesini istemesi üzerine camını indirmeyen Özyıldız ve Çetinkaya soruları yanıtlamak istemedi. Gazetecilerin ısrarına rağmen konuşmamakta ısrar eden Özyıldız ve Çetinkaya trafik açılınca gaza yüklenerek oradan ayrıldı. Ünlü çiftin asık suratı da dikkatlerden kaçmayan bir başka detaydı.