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Melisa Aslı Pamuk Dubai pozları ile göz doldurdu!

32 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk yeni yıla sayılı günler kala Dubai'ye gitti. Pamuk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bütün gözleri üzerine çekti. İşte sizler için derlediğimiz 26 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:00
Melisa Aslı Pamuk Dubai pozları ile göz doldurdu!

Sosyal medya hesabında 5.3 milyon takipçisi olan 32 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk yeni yıla sayılı günler kala Dubai'ye gitti. Pamuk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bütün gözleri üzerine çekti. Boy boy fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, yoğun ilgi gördü. Pamuk'a, "Dubai Güzeli", "Kraliçe", "Büyülendim" "Aşk Kadını" gibi yorumlar geldi.




CEZAYİR DOSTUNU YALNIZ BIRAKMIYOR
ATV'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Cancal'ın ve Berfin'in hainliği ortaya çıkınca Cezayir'in yapacaklarından korkan Berfin, Cezayir'i öldürmeye karar verir. Berfin, Cezayir'i takip edip tam da Leyla ile baş başa olacakları bir anda onu yalnız yakalar. Silahını çekip ateşler. Diğer tarafta Gardaşov, Süslü'nün silah fabrikasını almasıyla Gedik Ali ve Koslu'nun hedefi haline gelir. Ancak bu düşmanlığı açık açık değil de gizli kapaklı, başkalarını kullanarak yaparlar.

TAZİYEV'İN PEŞİNDE!
Gardaşov onları alt etmek için uğraşırken Cezayir dostunu yalnız bırakmaz. Onbeşli ve Emina birlikte geçmişleri ile yüzleşirlerken Tazıyev de peşlerindedir. Ateş ve kızı Ada, Elif'in çabalarıyla birbirlerine ısınmaya başlamışlardır. Gülcan ise Taziyev'in uyarılarına rağmen Gardaşov' dan uzak duramamaktadır.


BABA-KIZ GÜNÜ
Başarılı basketbolcu Caner Erdeniz, geçtiğimiz gün küçük kızı Vina ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde küçük kızı Vina ile birlikte geldikleri AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan baba kız, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Vina'nın objektiflere verdiği sevimli poz bir süre gülüşmelere sebep oldu.



TEK BAŞINA ALIŞVERİŞ!
Hakan Ural, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların bulunduğu meydan katı olan Ural, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışverişin ardından bir restoranda öğlen yemeği yiyen Ural, aracını almak için vale noktasına yöneldiğinde objektiflere yansıdı. Muhabirlere selam veren Ural, daha sonra aracını teslim alıp AVM'den ayrıldı.



SEVENLERİYLE BULUŞUYOR!
Seslendirdiği şarkılarla gönüllerde taht kuran Kalben, 2023 yılını muhteşem bir konserle uğurlamaya hazırlanıyor. Yılın son konseri için 29 Aralık Cuma akşamı İzmir'de sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlana sanatçı, İzmirli müzikseverlere yeni sene öncesi hafızalardan silinmeyecek çok özel bir gece yaşatacak.


ÖZEL HAZIRLIK!
Başarılı sanatçı Berfin Gürsoy, yılbaşı gecesine özel hazırlandığını ifade etti. İstanbul'da bir otelde sahne alacak olan ve modacısına özel bir kıyafet hazırlatan Gürsoy, "Kırmızı bana göre aşkın rengi, keşke tüm sevenlerim o geceye kırmızı giyerek gelse ve aşk dolu bir yıl geçirseler, aşkın, sevginin olduğu yerde kötülük olmaz, ben sevgi insanıyım o yüzden kırmızı benim rengim" dedi.



MODERN NUH'UN GEMİSİ GİBİ
Dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan "Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi", Ataşehir Metropol İstanbul'daki HUPALUPA Expo'da açıldığı günden bu yana, artan bir ilgiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Yoğun ilgi nedeniyle 4 Şubat 2024 tarihine kadar uzatılan sergi, hayvanların bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla gözler önüne seriyor.


MUHTEŞEM DEĞİŞİM!
Babası İbrahim Tatlıses gibi müzikle ilgilenen ve sahne performansıyla adından söz ettiren Dilan Çıtak, kilo verdi. Zayıfladıktan sonra iddialı pozlarıyla da dikkat çeken başarılı şarkıcıya hayranlarından yorumlar gecikmedi. "Muhteşem değişim" yorumları yapılan Çıtak, zayıflığının sırrını açıkladı. Güzel şarkıcı, düzenli beslenme, bol yürüyüş ve spor olduğunu söyledi.


TARZ KADIN!
Mıss Turkey 2018 birincisi seçildikten sonra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan manken Şevval Şahin, aktif kullandığı Instagram hesabından önceki gün yeni pozlarını paylaştı. Zebra desenli bir kazak giyen Şahin, deri mini eteğiyle de kombinini tamamladı. Boynuna taktığı fularla da oldukça güzel gözüken Şahin, takipçilerinden tam not aldı.



'İYİ Kİ DOĞDUN BABAMIZ'
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından eşi Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte fotoğraflarını paylaşan Evcen, ailecek fotoğraflarına 'İyi ki doğdun babamız' notunu düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği poz da minik Kerem İlgi odağı oldu.


YAKTI GEÇTİ!
Güzelliğiyle hayran bırakan Bestemsu Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Son olarak Instagram hesabından pozlarını yayınlayan Özdemir, tarzı ve fiziğiyle hayran bıraktı. Siyahlar içinde mini bir elbise tercih eden güzel oyuncuya binlerce beğeni geldi. Ayrıca Özdemir'e, "Çok güzelsin, "Bebek gibi", "Ortalık yangın yeri" gibi birçok yorum geldi.

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