Melisa Aslı Pamuk Dubai pozları ile göz doldurdu!

Sosyal medya hesabında 5.3 milyon takipçisi olan 32 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk yeni yıla sayılı günler kala Dubai'ye gitti. Pamuk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bütün gözleri üzerine çekti. Boy boy fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, yoğun ilgi gördü. Pamuk'a, "Dubai Güzeli", "Kraliçe", "Büyülendim" "Aşk Kadını" gibi yorumlar geldi.
CEZAYİR DOSTUNU YALNIZ BIRAKMIYOR
ATV'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Cancal'ın ve Berfin'in hainliği ortaya çıkınca Cezayir'in yapacaklarından korkan Berfin, Cezayir'i öldürmeye karar verir. Berfin, Cezayir'i takip edip tam da Leyla ile baş başa olacakları bir anda onu yalnız yakalar. Silahını çekip ateşler. Diğer tarafta Gardaşov, Süslü'nün silah fabrikasını almasıyla Gedik Ali ve Koslu'nun hedefi haline gelir. Ancak bu düşmanlığı açık açık değil de gizli kapaklı, başkalarını kullanarak yaparlar.
TAZİYEV'İN PEŞİNDE!
Gardaşov onları alt etmek için uğraşırken Cezayir dostunu yalnız bırakmaz. Onbeşli ve Emina birlikte geçmişleri ile yüzleşirlerken Tazıyev de peşlerindedir. Ateş ve kızı Ada, Elif'in çabalarıyla birbirlerine ısınmaya başlamışlardır. Gülcan ise Taziyev'in uyarılarına rağmen Gardaşov' dan uzak duramamaktadır.
BABA-KIZ GÜNÜ
Başarılı basketbolcu Caner Erdeniz, geçtiğimiz gün küçük kızı Vina ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde küçük kızı Vina ile birlikte geldikleri AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan baba kız, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Vina'nın objektiflere verdiği sevimli poz bir süre gülüşmelere sebep oldu.