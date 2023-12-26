Eurovision’da Türkiye’ye ikincilik kazandırmıştı! Eurovision Manga’yı tekrar çağırıyor

Manga'nın yeni albümü ' Antroposen 002 ' sadece Türkiye'de değil, Avrupa 'da da ses getirdi. 2010'da ' We Could Be The Same ' şarkısıyla Eurovision'da Türkiye'ye ikincilik kazandıran manga Eurovision takipçilerinin de radarına girdi.

Eurovision haberleri veren wiwibloggs.com sitesinde maNga'nın yeni albümünden "Özellikle Türkiye'nin Eurovision'a katılmadığı şu günlerde Türk müziğini kucaklamak büyük bir zevk... Türkiye'nin gelecekte geri dönmesini ümit ederken, 2010 yılında ülkesini temsil eden Manga'nın yeni albümü 'Antroposen 002'nin keyfini çıkarabiliriz" sözleriyle bahsedildi. Bu haber üzerine Eurovision forumlarında bir hareketlilik yaşandı ve tartışmaya katılanlar hem Türkiye'yi hem de Manga'yı tekrar yarışmada görmek istediklerini belirtti.