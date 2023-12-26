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Beklenmedik hamle! Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın’ı tekrar takibe aldı

Çağatay Ulusoy’dan beklenmedik hamle... Yakışıklı oyuncu eski sevgilisi Duygu Sarışın’ı sosyal medyadan tekrar takibe aldı. Sarışın ise şimdilik beklemeye geçti ve Ulusoy’un takibine karşılık vermedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:02
Beklenmedik hamle! Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın’ı tekrar takibe aldı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor. 2018 yılında güzel oyuncu Duygu Sarışın ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, 2023 yılında Sarışın'dan ayrılmıştı.





Evlenmeleri beklenen çiftin ilişkileri zaman içinde yıpranmış ve yol ayrımına girmişlerdi. Ayrılığın ardından Ece Sükan'la kısa bir birliktelik yaşadığı iddia edilen Ulusoy, bir süre sonra Sükan'dan da ayılmıştı. Aşk sessizliğini koruyan yakışıklı oyuncu beklenmedik bir şey yaptı.

ESKİ AŞKINI UNUTAMADI!
Çağatay Ulusoy, ayrılığın ardından sosyal medyada takibi bıraktığı Duygu Sarışın'ı tekrar takibe aldı. Eski aşkını unutamadığı konuşulan yakışıklı oyuncunun, Sarışın ile tekrar iletişime geçmek istemesi kafaları karıştırdı.


Öte yandan Ulusoy'un bu hamlesi karşısında Sarışın, sessizliğini korudu. Eski aşkının takibine karşılık vermeyen güzel oyuncu, beklemeye geçti.

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