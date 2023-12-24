Geçtiğimiz haftalarda eşi Kadir Doğulu ile Dubai 'ye giden ve Formula1 'i izleyen Atagül, "Ben seviyorum ya. Bu sene de takip ettim fazlasıyla. Seviyorum araba kullanmayı ve dikkatli kullanıyorum ama. Kadir bana bazı deneyimler yaşatıyor ama kontrollü olarak tabii ki. Biraz trafik de vardı azıcık geç gittik." diyerek güldü.



Dijital bir plaftorma "Mithat" isimli bir film çeken eşi Kadir Doğulu'nun filmi hakkında da konuşan Neslihan Atagül, "Biz yapımcısıyız ve bu çok zor. Yapımcılık zor bir meslek ama aynı zamanda harika bir şey. Bize çok güzel bir katkı sağladı çünkü yapımcı, senarist ve oyuncuları daha iyi anlamamıza sebep oldu. Ama yapımcı olduk diye oyunculuğu da bırakmadık" diye konuştu.