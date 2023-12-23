Gizem Karaca’nın hobisi! ‘Organik tarım yapıyorum’



POLEMİK YOK!

Hadise, önceki gece kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte Kanlıca'daki bir yılbaşı partisine katıldı. Çıkışta gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Hadise, "Çok güzel danslar ettik" dedi. Ece Seçkin ile sosyal medyada yaşadığı polemik soruları da cevap veren Hadise, "Arkadaşlar hepinizi öpüyorum ve ben gidiyorum. Polemik yok, dahil olamam" diyerek güldü. Daha sonra aracına binen güzel popçu, oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



RENKLİ PARTİ!

Türk pop müziğinin renkli siması Atiye, İstanbul'da bir yılbaşı partisinde sahneye çıktı. Atiye, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenleri bir kez daha büyüledi. 1500 kişinin yer aldığı partide ünlü aşrkıcı, 2009 yılından beri birlikte bir sürü proje ürettiği İskender Paydaş ile sahnede hem eğlendi hem de dansları ile sıcak bir atmosfer yarattı. 'Dalgana Bak' ile partinin açılışını yapan Atiye daha sonra; Salla, Budur, Ya Habibi, Soygun Var, Aşkistan ve Maazallah gibi hitlerini arka arkaya söyleyerek, erken yılbaşı coşkusuna ortak oldu.



ANNEOĞUL GÜNÜ

Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün küçük oğlu Uzay ile Zincirlikuyu'daydı. Yılbaşı öncesi uzun süre alışveriş yapıp oğlu ile keyifli vakit geçiren güzel manken, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Tarzı ve her zaman olduğu gibi şıklığı ile dikkatleri üzerine çeken Şıkel, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



UYUMLU ÇİFT!

'Bihter' filminde 'Firdevs Yöreoğlu' karakterine can veren güzel oyuncu Hande Ataizi, geçtiğimiz gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte Gayrettepe'deydi. Bir tiyatro oyununu izlemeye gelen ünlü çift, siyahlar içindeki şık tarzlarıyla ilgi odağı oldu. Ataizi ve Aydoğdu'nun birbirlerine olan uyumları sevenleri tarafından beğeni topladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN