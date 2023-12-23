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Gizem Karaca'nın hobisi! ‘Organik tarım yapıyorum’

Gizem Karaca önceki gün katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Bahçesinde organik tarım yaptığını da söyleyen güzel oyuncu, "Kendim de bir şeyler ekip biçiyorum. Organik beslenmeye çalışıyorum" diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 23 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Aralık 2023 Güncelleme 23 Aralık 2023, 07:02
Gizem Karaca’nın hobisi! ‘Organik tarım yapıyorum’

ATV'de yayınlanan "Safir" dizisinin güzel oyuncusu Gizem Karaca önceki gün katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. İzmir'de yaşayan ve yılın belirli bölümleri İstanbul'a gelen Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile neden bir arada gözükmedikleriyle ilgili sorular üzerine, "Kendisi asla İstanbul'u sevmiyor, ben onu İzmir'den çıkaramıyorum ama yılbaşında inşallah Kapadokya'da birlikte olacağız" dedi. Bahçesinde organik tarım yaptığını da söyleyen güzel oyuncu, "Kendim de bir şeyler ekip biçiyorum. Organik beslenmeye çalışıyorum" diye konuştu. (DOĞAN SAVAŞ)


ŞAFAK'IN BAŞI BELADA
Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kolpaçino' serisinin son filmi "Kolpaçino 4", 12 Ocak'ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin bahtsız karakteri Özgür'ün başı beladan kurtulmuyor. Filmin başrol oyuncusu Şafak Sezer'in hayat verdiği Özgür ve Ali Çatalbaş'ın canlandırdığı Tayfun karakterleri, Kolpaçino serisinin son filminde de yine rahat durmuyor. Mafya tarafından kaçırılan ikilinin imdadına polisler yetişiyor.


KOYU SOHBET!
Gülse Birsel ve Engin Günaydın, önceki gece Tarabya'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Ayrı ayrı çıkan ikiliden ilk çıkan Birsel, "Engin'in tiyatro oyunundan çıktık. Ben de minicik bir konuk oyuncuydum. Çekimden çıktık, yemeğe geldik ve bol bol sohbet ettik" dedi. Engin Günaydın ise bütün sorulara sadece "Evet" yanıtını verdi ve taksiyle oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)


POLEMİK YOK!
Hadise, önceki gece kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte Kanlıca'daki bir yılbaşı partisine katıldı. Çıkışta gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Hadise, "Çok güzel danslar ettik" dedi. Ece Seçkin ile sosyal medyada yaşadığı polemik soruları da cevap veren Hadise, "Arkadaşlar hepinizi öpüyorum ve ben gidiyorum. Polemik yok, dahil olamam" diyerek güldü. Daha sonra aracına binen güzel popçu, oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)


RENKLİ PARTİ!
Türk pop müziğinin renkli siması Atiye, İstanbul'da bir yılbaşı partisinde sahneye çıktı. Atiye, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenleri bir kez daha büyüledi. 1500 kişinin yer aldığı partide ünlü aşrkıcı, 2009 yılından beri birlikte bir sürü proje ürettiği İskender Paydaş ile sahnede hem eğlendi hem de dansları ile sıcak bir atmosfer yarattı. 'Dalgana Bak' ile partinin açılışını yapan Atiye daha sonra; Salla, Budur, Ya Habibi, Soygun Var, Aşkistan ve Maazallah gibi hitlerini arka arkaya söyleyerek, erken yılbaşı coşkusuna ortak oldu.


ANNEOĞUL GÜNÜ
Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün küçük oğlu Uzay ile Zincirlikuyu'daydı. Yılbaşı öncesi uzun süre alışveriş yapıp oğlu ile keyifli vakit geçiren güzel manken, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Tarzı ve her zaman olduğu gibi şıklığı ile dikkatleri üzerine çeken Şıkel, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


UYUMLU ÇİFT!
'Bihter' filminde 'Firdevs Yöreoğlu' karakterine can veren güzel oyuncu Hande Ataizi, geçtiğimiz gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte Gayrettepe'deydi. Bir tiyatro oyununu izlemeye gelen ünlü çift, siyahlar içindeki şık tarzlarıyla ilgi odağı oldu. Ataizi ve Aydoğdu'nun birbirlerine olan uyumları sevenleri tarafından beğeni topladı.

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