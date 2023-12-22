Pelin Akil ve Anıl Altan aşkında kriz mi var? Akil herkesi üzen iddia hakkında sessiz kaldı I Boşanıyorlar mı?

Sorunsuz bir ilişki, sorunsuz bir şehir, sorunsuz bir aile ya da sorunsuz bir yaşam yok. Bana göre yaşam sürekli bir sorun çözme işi. Bu gerçeği kabul ettiğimizde ve daha iyi sorun çözmeyi öğrendiğimizde, yaşamdan keyif almayı da başarabiliriz.

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