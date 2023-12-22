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Pelin Akil ve Anıl Altan aşkında kriz mi var? Akil herkesi üzen iddia hakkında sessiz kaldı I Boşanıyorlar mı?

Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin boşanacağı iddia edildi. Anıl Altan önce “Sorun yok” dedi. Ardından “Bana göre yaşam sürekli bir sorun çözme işi” paylaşımıyla bir kez daha kafaları karıştırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Aralık 2023 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:02
Pelin Akil ve Anıl Altan aşkında kriz mi var? Akil herkesi üzen iddia hakkında sessiz kaldı I Boşanıyorlar mı?

Türk ünlüler arasında en sevilen çiftlerden olan Akil ve Altan, örnek evlilikleriyle dikkati çekerken, ortaya atılan iddia sevenlerini üzdü.

Alin ve Lina adında da iki kızı olan çiftten ilk hamle Anıl Altan'dan geldi.

Geçtiğimiz hafta ailece yeni yıl tatiline çıkan çiftten Pelin Akil, konuyla ilgili sessiz kalırken, Anıl Altan, Instagram sayfasında romantik tatilden fotoğraflar paylaşarak "Sorun yok" mesajı verdi. Anıl Altan'ın önceki gece geç saatlerde yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı:

Sorunsuz bir ilişki, sorunsuz bir şehir, sorunsuz bir aile ya da sorunsuz bir yaşam yok. Bana göre yaşam sürekli bir sorun çözme işi. Bu gerçeği kabul ettiğimizde ve daha iyi sorun çözmeyi öğrendiğimizde, yaşamdan keyif almayı da başarabiliriz.

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