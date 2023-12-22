Avrupa’nın göbeği hırsızlıkla çalkalanıyor! Melisa Aslı Pamuk’un pasaportu çalındı: Kendi filminin galasına katılamadı

Milli futbolcunun evinden lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar çalındı. İşte bu durum Yusuf'un sevgilisi ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'u da sarstı. Çünkü hırsızlar sadece değerli eşyaları değil Yusuf ile Melisa'nın pasaportunu da çaldı.

Bu durum güzel Melisa'yı zor durumda bıraktı. Güzel oyuncu pasaportu olmayınca Fransa'dan çıkamadı. İstanbul'a gelip filminin galasına katılamadı. Pamuk, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Galada olamadığım için çok üzgünüm. Emeği geçen herkesi teşekkür ederim" ifadesini kullandı. Güzel oyuncu pasaportunu çıkarmak için konsolosluğa giderken Fransız polisi de yeni soygunları önlemek içini düğmeye bastı.





TOPLU PANİK!..

Hırsızlar sadece Yusuf'u değil Paris Saint-Germain'in (PSG) üçüncü kalecisi Alexandre Letellier'i (33) de şoka uğrattı. Ünlü futbolcu eşi ile 6 ve 2 yaşındaki çocuklarıyla evlerinde uyurken hırsızların saldırısına uğradı 4 kişi evin bahçesine girince alarm çalmaya başladı. Alarma uyanan çift, polisi aradı. Fakat polisler gelene kadar eve giren hırsızlar, kaleci ile ailesini bıçakla tehdit ederek para ve mücevherlerini aldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, zanlılardan 3'ünü yakaladı. 2'si 16 yaşında olan hırsızlar tutuklandı. Çalınan eşyalar kaleciye geri verildi. Soyguncular Olimpic Lyon'un defans oyuncusu Nicolás Tagliafico'nun da evine dadandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN