Gökhan Özoğuz, kendisine isyan eden Nurgül Yeşilçay’a cevap! Tamamen psikolojik

Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde oğlu Osman Nejat ile gittiği Athena konseri sonrasında Gökhan Özoğuz'un kulisinde afra tafraya uğradığını söylemişti.
Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde oğlu Osman Nejat ile gittiği Athena konseri sonrasında Gökhan Özoğuz'un kulisinde afra tafraya uğradığını söylemişti.
Yeşilçay, "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünkü çok seviyor Athena'yı! Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!" ifadelerini kullanmıştı. Gökhan Özoğuz, kendisine isyan eden Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi!
Özoğuz, şunları söyledi: Bence öyle demek istemedi. Bazen insanların psikolojik olarak zor zamanları oluyor. Nurgül çok tatlı kadın. Konser öncesi sahne hazırlığında yoğun dönem oluyor. Bence öyle söylemek istememiştir. O da değerli bir sanatçı. Belki zor bir zaman geçiriyor. Kırgınlığım yok.