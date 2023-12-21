Gökhan Özoğuz, kendisine isyan eden Nurgül Yeşilçay’a cevap! Tamamen psikolojik





Yeşilçay, "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor, çünkü çok seviyor Athena'yı! Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!" ifadelerini kullanmıştı. Gökhan Özoğuz, kendisine isyan eden Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi!