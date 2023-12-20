Yönetmen Onur Ünlü çapkınlık gecesinde fena yakalandı!





BERAAT KARARI!

Rol aldığı dizinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz, gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartışmıştı. Şahinkaya, Burak Deniz'in özrünü kabul etmeyip oyuncu hakkında şikayetçi olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; olayın mahkemeye taşınmasının ardından hapisle yargılanan Deniz hakkında karar çıktı. Darp, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanan Deniz, davadan beraat etti.





20 YILIN HİKAYESİ!

Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yılını 9 Şubat akşamı Maslak'ta binlerce müzikseverle beraber kutlayacak. 2004 yılında 'Ellerine Sağlık' albümüyle Türk müzik sektörüne muhteşem bir giriş yapan Yalın, kariyerinin 20'nci yılında 'Unutulmaz Şarkılar' konseptiyle sahnede olacak.



SÜRPRİZ İKİLİ!

Gülben Ergen ve Mustafa Sandal 2011'de 'Şıkır Şıkır' şarkısında düet yapmıştı. Sözleri Sandal'a ait olan şarkı o dönem büyük ses getirmişti. O yılın en çok dinlenen şarkısı olmuştu. O dönemden beri dostlukları devam eden ikili sürpriz yaparak önceki akşam birlikte sahneye çıktı ve 'Şıkır Şıkır' şarkısını yıllar sonra bir kez daha seslendirdi.





YAKUP BEY'DEN GÖZDAĞI!

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam 20.00'de yayınlanacak yeni bölümünün konusu şöyle; Alaeddin Bey, Gonca Hatun hakkında annesi Bala Hatun'la konuşurken, Orhan Bey'in Holofira'yı kaçırması ise Mehmet Bey'le karşı karşıya gelmesine sebep olur. Öte yandan Osman Bey, her şeyin sorumlusunu Yakup Bey ilan eder.

BİZ BU CİHANA SIĞMAYIZ!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihan Sığmazam'ın başarılı ekibi 50. bölüm ve yeni yıl kutlamasını bir arada gerçekleştirdi. Dizinin yönetmeni Mustafa Şevki Doğan, başrol oyuncuları Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve tüm oyuncuekip kadrosunun katıldığı yemekte keyifli anlar yaşandı.



"KALİTELİ BİR EKİBİZ"

Kaynarca, "Türkiye'de ana kastta bu kadar başrol yok. Bu kadar önemli insanı bir arada çalıştırabilmek onların gönüllerinden gelen bir şey... Çok kalabalık ve çok kaliteli bir ekip olduk. 50 bölüm çektik çok yorulduk ama biz duramayız devam edeceğiz. Biz bu cihana sığmayız" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN