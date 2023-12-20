Mavişim mavilendim! Yasemin Şefkatli’den baby shower partisi... Maviler içinde poz verdi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses , Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlenmişti. Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediklerini açıklamıştı.

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda bebeklerinin ismini de duyurmuştu. Çift bebeklerine babalarının ismi olan Sinan ve İbrahim'i koyacaklarını belirtmişti. Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kala Yasemin Şefkatli , baby shower partisi düzenledi.

TEŞEKKÜR ZAMANI!

İkiz erkeklere hamile olan Şefkatli için mavilerin hakim olduğu renkler kullandı. O anları sosyal medyadan paylaşan Şefkatli, "Şimdi biraz teşekkür zamanı... Çünkü harika zaman geçirdik" dedi. Şefkatli'nin iyice büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan sosyetik güzeli, görümcesi Melek Zübeyde ve Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci de yalnız bırakmadı.