Gülümseten poz! Berdan Mardini gül desenli takımıyla sosyal medyada gündem oldu

YİNE ELEŞTİRİLDİ!

Berdan Mardini'ye, "Görmez olaydım", "Hiç olmuş mu?", "Bozmuş iyice", "Para verseler giymem" gibi eleştirel yorumlar yapıldı. Ünlü türkücü ise kendisine yapılan eleştirilere kayıtsız kalamadı. Mardini sosyal medyadaki eleştirilerin ardından beyaz gömlek ve siyah takım elbisesiyle pozlarını yayınladı. Mardini o karelerine ise, "İlla da bunlar mı? Ne diyeyim ki?" yazarak eleştirilere cevap verdi.

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