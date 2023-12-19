Paraya para demeyecek! Simge Sağın, sahne kaşesine zam yaptı

Ünlü şarkıcı, virüs kaptığını açıklamıştı. Zor bir süreçten geçen ve sağlığına konuşan Sağın, önceki akşam özel bir gecede sahne aldı. Açıklama yapan Sağın, "Simge, "Müthiş bir grip bu... Sersefil oldum" ifadelerini kullandı.

FİYAT ARTIRDI!

Öte yandan Sağın'ın son yıllardaki patlamasının en büyük etkenlerinden biri de kuşkusuz Mauro İcardi oldu. Galatasaraylı yıldız futbolcuyla özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla yükselişe geçen Sağın, konser taleplerinin artmasıyla beraber kaşesine de zam yaptı. 2021 yazında 53 konser veren ve 3 milyon 180 bin TL kazanan güzel şarkıcının şimdilerde ise konser başına 600 bin TL aldığı iddia ediliyor.