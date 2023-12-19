Aynur Aydın, dünyaya ateş püskürdü! Masum çocuklar için sahneye çıktı





600 kişilik büyük salonda gerçekleşen konserde, "Başta doğup büyüdüğüm Avrupa'nın ikiyüzlülüğü ve dünyanın bu konudaki sessiz kalışı beni bir insan olarak çok incitiyor.



Ben de sanatımla 'Barışa Şans Verilsin' diye çığlığımı buradan duyurmak istiyorum" diyen Aydın, söylediği Arapça ve İngilizce şarkılarla dünyaya mesajı verdi. Sahne kostümüyle dikkat çeken Aydın, cesur tarzı ve dans performansıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

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