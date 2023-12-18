Serenay ateşe düştü! Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir ile olan aşk dedikodularına açık kapı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Daha sonra Sarıkaya ve Demir'in bir Eylül ayında mekanda çekilen görüntüsü aşkın ateşini fitilini içten içe ateşlemişti.







Sarıkaya'nın, "Ateşe Düştüm" şarkısında Demir'e vokal yaptığı da ortaya çıkmıştı. Ancak sonrasında vokal yapan ismin Mela Bedel isimli genç şarkıcı olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz gün özel bir davete katılan güzel oyuncu, Demir'le ilgili itiraflarda bulundu.