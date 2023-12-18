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Serenay ateşe düştü! Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir ile olan aşk dedikodularına açık kapı

Mert Demir'le birlikte olduğu konuşulan Serenay Sarıkaya, aşk haberlerine açık kapı bıraktı. Demir'in, "Ateşe düştüm" şarkısında vokalistlik de yapan Sarıkaya, "Durun bakalım" diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Aralık 2023 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:04
Serenay ateşe düştü! Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir ile olan aşk dedikodularına açık kapı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Daha sonra Sarıkaya ve Demir'in bir Eylül ayında mekanda çekilen görüntüsü aşkın ateşini fitilini içten içe ateşlemişti.




Sarıkaya'nın, "Ateşe Düştüm" şarkısında Demir'e vokal yaptığı da ortaya çıkmıştı. Ancak sonrasında vokal yapan ismin Mela Bedel isimli genç şarkıcı olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz gün özel bir davete katılan güzel oyuncu, Demir'le ilgili itiraflarda bulundu.

"DURUN BAKALIM"
Hem tarzı hem de güzelliğiyle ödül törenine damga vuran ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya, bombayı da patlattı. Güzel oyuncu, "Ateşe Düştüm" şarkısında vokal yaptığını "Şarkıda vokal yapan benim evet" sözleriyle doğruladı.

Çıkan aşk iddiaları da cevaplayan Serenay Sarıkaya, "Durun bakalım" diyerek gülümsedi. Sarıkaya'nın bu hareketi akıllarda soru işareti bırakırken, Demir ve Sarıkaya'nın bir süredir birlikte olduğu öne sürüldü.

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