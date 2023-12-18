Aşkın rotası kuzey! Alina Boz ve Umut Evirgen’in balayı planı belli oldu!

Düşüncelerini ve duygularını dile getiren Evirgen, "Benim için kıymetli ve değerli bir festival. Müthiş bir ikiliyle çalıştım. Necip Memili ve Kubilay Aka ile çalışmak harikaydı. Çok sağlam bir baba oğul oynadılar. Selin de harikaydı. Projede emeği geçen herkesin ellerine ve emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

KAR TATİLİ İSTİYOR!

Öte yandan 15 gün önce dünyaevine giren Umut Evirgen ve Alina Boz düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalanmış, günlerdir eve hapsolmuş ve balayı tatiline gidememişti. Konuyla ilgili konuşan Boz, "Çok fena bir salgın var. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası... Yeni yeni kendimize geldik. Acelesi yok balayının her zaman geziyoruz zaten, özel bir planımız da yok aslında... Karlı bir yere de gidebiliriz. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz ama henüz karar veremedik" dedi. Çiftin yakın zamanda Kuzey Avrupa ülkelerine gideceği de iddia ediliyor. Boz ve Evirgen'in Norveç, Danimarka ve İzlanda gibi ülkelerde bir kış tatili planladıkları da konuşuluyor.