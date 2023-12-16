Sık sık yurtdışında konser veren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ileride yerleşeceği şehri açıkladı!

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Sandal, "Yol yorgunuyum aslında... Buraya gelmeden önce birçok ülkede konser verdim ve oralardan geldim. Çocuklarım da Miami 'de benimleydi. Onlara çok fazla yol yaptırmak istemedim. O yüzden sadece Miami'de benimleydiler. Saat farkı çok zorluyor. Vücudun kendine gelmesi birkaç gün sürüyor" ifadelerini kullandı.

"10 SENE SONRA..."

2023 yılını da değerlendiren ünlü şarkıcı şunları söyledi: "2024 ülkemize ve bütün dünyaya güzel enerjiler getirsin. Duyduğumuz abuk sabuk şeyler inşallah olmaz. Ben tamamen negatif enerjilerden arınmış bir yıl olsun istiyorum. Eğer bir gün yurt dışına yerleşmeye de karar verirsem orası sadece Avustralya-Sidney olacaktır. O da 10 sene sonra falan diye düşünüyorum."