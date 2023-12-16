Magazin basınında da parmakla gösterilen aile, nazara geldi! Müge Boz sosyal medyada içini döktü: "Profesyonel destek alıyoruz"

"Zanzibar, Brezilya ve Arjantin'i çok merak ediyorum" diyen Erdeniz ise, "Vina'yı bırakmayı sevmiyoruz. Uyumlu çocuk olduğu için uçak yolculuğu rahat geçiyor. Ama bunları planlamak gerekiyor" diye konuştu.

Kızı Vina'nın uyku problemi hakkında konuşan Boz, "Vina hareketli ve uykuyu sevmediğini söylüyor. Uyku saati geldiğinde, 'Dışarı çıkalım, gezelim' diyor. 'Uyku bizim için iyi bir şey' diye ikna etmeye çalışıyoruz. Profesyonel isimlerden destek alıyoruz" açıklamasını yaptı.